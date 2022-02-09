Emniyetten ülke genelinde uyarı sistemlerinin usulsüz kullanımına karşı denetim - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımının önüne geçmek için yurt genelinde eş zamanlı gerçekleştirdiği uygulamada 27 bini aşkın araç denetlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 3-4 Şubat tarihlerinde yurt genelinde ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımının önüne geçilmesi adına denetim gerçekleştirildiğini duyurdu. 27 bin 903 araç ve sürücüsünün denetlendiği uygulamada 27 usulsüz kullanımın tespit edildiği belirtildi. - ANKARA