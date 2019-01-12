Son Dakika Haberleri: Emniyetten "Uyuma" Projesi Uygulaması

Emniyetten "Uyuma" Projesi Uygulaması

30 dakika önce

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Zonguldak'ta mahallelerde bulunan kıraathaneleri gezerek vatandaşları uyuşturucuyla mücadele aplikasyonu "Uyuma" uygulamasını anlattı.

Emniyetten
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Zonguldak'ta mahallelerde bulunan kıraathaneleri gezerek vatandaşları uyuşturucuyla mücadele aplikasyonu "Uyuma" uygulamasını anlattı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Zonguldak'ta mahallelerde bulunan kıraathaneleri gezerek uyuşturucuyla mücadele aplikasyonu "Uyuma" hakkında vatandaşlara uyuşturucu kullananları nasıl ihbar edebileceklerini anlattı.

İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, uyuşturucu ile mücadele aplikasyonu hakkında sosyal medya adresinden açıklama yaparak Zonguldaklılardan destek istedi. Turanlı, "Bu şehrin uyumadığına, vatandaşlarımızın zararlılara karşı uyanık olduğuna, 'Uyuma' aplikasyonunu birçok vatandaşımızın yüklediğine ve denediğine şahidim. Bu hafta arkadaşlarımız kahvehanelerde dolaşarak bu aplikasyonu vatandaşlarımıza tanıtmaya devam edecek. Sevgili Zonguldaklılar, bu konuda biz geride bırakmayın" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:27 Kaynak: İHA

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel
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