Emniyetten "Uyuma" Projesi Uygulaması
30 dakika önce
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Zonguldak'ta mahallelerde bulunan kıraathaneleri gezerek vatandaşları uyuşturucuyla mücadele aplikasyonu "Uyuma" uygulamasını anlattı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Zonguldak'ta mahallelerde bulunan kıraathaneleri gezerek vatandaşları uyuşturucuyla mücadele aplikasyonu "Uyuma" uygulamasını anlattı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Zonguldak'ta mahallelerde bulunan kıraathaneleri gezerek uyuşturucuyla mücadele aplikasyonu "Uyuma" hakkında vatandaşlara uyuşturucu kullananları nasıl ihbar edebileceklerini anlattı.
İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, uyuşturucu ile mücadele aplikasyonu hakkında sosyal medya adresinden açıklama yaparak Zonguldaklılardan destek istedi. Turanlı, "Bu şehrin uyumadığına, vatandaşlarımızın zararlılara karşı uyanık olduğuna, 'Uyuma' aplikasyonunu birçok vatandaşımızın yüklediğine ve denediğine şahidim. Bu hafta arkadaşlarımız kahvehanelerde dolaşarak bu aplikasyonu vatandaşlarımıza tanıtmaya devam edecek. Sevgili Zonguldaklılar, bu konuda biz geride bırakmayın" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:27 Kaynak: İHA
AK Parti Edirne İlçe Belediye Başkanı Adayları Belli Oldu
İlber Ortaylı'dan Canlı Yayında Suriyeli Çıkışı: Haddinizi Bilin!
Meteoroloji Uyarmıştı! Beklenen Kar Yağışı Çorlu'da Başladı
Genç Adam, Kooperatif Müdürü Olan Babasını 6 Yerinden Bıçakladı