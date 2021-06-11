Emniyetten uyuşturucu operasyon: 3 tutuklu - Son Dakika

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Acılık bölgesinde torbacılara yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda daha önceden de çeşitli suçlardan sabıkası bulunan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Acılık bölgesinden uyuşturucu madde kullanan, satan, "torbacı" diye tabir edilen şahıslara yönelik operasyon düzendi. Narkotimlerce takibe alınan İ.E, K.K, E.Ü, H.H, U.A ve A.A isimli altı şahıs ekipler tarafından yakalandı. Bahse konu şahıslardan Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeler ve silah ele geçirildi.

Mahkemeye sevk edilen çeşitli suçlardan kayıtları bulunan İ.E. K.K. ve E.Ü isimli üç şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK