Emniyetten uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Emniyetten uyuşturucu operasyonu

20.07.2022 15:39
Emniyetten uyuşturucu operasyonu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü 19-20 Temmuz tarihlerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü 19-20 Temmuz tarihlerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda farklı nitelikte 2 gram uyuşturucu madde, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca ve 14 adet mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 19-20 Temmuz tarihlerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların üzerlerinde yapılan aramada farklı nitelikte 2 gram uyuşturucu madde, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca ve 14 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.E., H.İ., A.E. ve U.S. isimli şüpheli şahıslara 'uyuşturucu veya uyarıcı madde' suçlarından adli işlem yapıldı. - ZONGULDAK

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Son Dakika | Emniyetten uyuşturucu operasyonu Son Dakika | Emniyetten uyuşturucu operasyonu
Kaynak: İHA

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyetten uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emniyetten uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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