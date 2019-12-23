Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu - Son Dakika

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü "yılbaşı öncesinde" operasyonlarına devam ediyor. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı.



Edilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü "yılbaşı öncesinde" İl merkezi ve Ereğli olmak üzere yapılan operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, 170 gram uyuşturucu uyarıcı madde 70 adet sentetik ecza maddeleri yakalandı. B.Ö, A.Ç., uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanırken A.E, F.A, Ç.Ç ise adlı kontrol şartı ile serbest kaldı. - ZONGULDAK