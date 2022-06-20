Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu - Son Dakika
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Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

20.06.2022 12:35
Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Devrek İlçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Devrek İlçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslardan öldürücü etkiye sahip (25) gram uyuşturucu madde, uyarıcı hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi S.U. ve S.Ö. isimli şüpheli şahıslara Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma suçundan adli işlemler yapılarak gözaltına alındı. Devrek Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen S.U. ve S.Ö. isimli şüpheli şahıslar mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Devrek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu - Son Dakika
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