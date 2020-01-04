Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyonda 700 gram bonzai, hassas terazi ve 5 bin TL para ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde ekiplerin 5 günlük teknik takibin üzerine Zonguldak merkezde üniversite çevrelerinde uyuşturucu operasyonu yaptı. 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda 7 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ekiplerce yapılan aramalarda 700 gram bonzai, hassas terazi ve 5 bin TL para ele geçirilirken şahıslardan birinin evinde mahkemelerce yasaklanmış ve toplatma kararı olan bir adet FETÖ yayını ele geçirildi.



İfadesi alınan 7 kişiden uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan A.B., O.O., B.B., S.Ö. isimli şahıslar ekipler tarafından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK