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Emniyetten uyuşturucuya geçit yok

7 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetten uyuşturucuya geçit yok, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, saat 14.15 sıralarında Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde 59 NA 103 plakalı araçta U.Y., F.K. ve E.K. adlı şüpheliler ile birlikte 15 fişek bonzai ve 5 crack (taş) ele geçirdi. 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Karakolda ifadeleri alınan şüpheliler, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme ve bulundurma suçu'ndan işlem yapılarak serbest bırakıldı.


Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:09 Kaynak: İHA
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