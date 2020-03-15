Emniyetten vatandaşları uyarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyetten vatandaşları uyarı - Son Dakika

Emniyetten vatandaşları uyarı

6 saat önce

Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, koronavi virüs risk taramasının 'Alo 184' hattının aranması sonrası gerçekleştiğini ifade ederek vatandaşları uyardı.

Emniyetten vatandaşları uyarı, System.String[]

Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, koronavi virüs risk taramasının 'Alo 184' hattının aranması sonrası gerçekleştiğini ifade ederek vatandaşları uyardı.


Kamuoyunda vatandaşların iyi niyetinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşların duyarlı olmasını isteyen Turanlı sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu. Turanlı, "Bu gibi konularla karşılaşan vatandaşlarımızın ivedi olarak kolluk birimlerine 112-155-156 numaralarıdnan haber vermesini istiyoruz. Bütün ihbarları titizlikle ve ivedilikle değerlendiriyoruz. Kendimizi ve kentimizi koruyalım. Biraz özenle daha güçlü ve güvende olabiliriz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra gelen ilk paylaşım
Konyaspor'dan 'gol' göndermesi Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi

Son Dakika Haberleri
19:40 Güney Asya liderlerinden Kovid-19 için iş birliği çağrısı
19:40 Devlet Arşivleri Başkanlığı Kovid-19'a karşı 30 Mart'a kadar salonlarını kapattı
19:40 Rusya'da yeni tip koronavirüs vakası 63'e çıktı
19:39 Salihli'de köpek dövüşüne jandarma baskını
19:36 TAMPF Yönetim Kurulu Başkanı Özpamukçu'dan AYD'nin tavsiyesine destek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 19:46:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emniyetten vatandaşları uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]