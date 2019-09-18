Son Dakika Haberleri: Emniyetten "yemekten zehirlenme" iddialarına yalanlama
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Emniyetten "yemekten zehirlenme" iddialarına yalanlama

31 dakika önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya ve basın-yayın organlarında, gözaltında bulunan şüphelilerin yedikleri yemekten zehirlendiklerine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Emniyetten

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya ve basın-yayın organlarında, gözaltında bulunan şüphelilerin yedikleri yemekten zehirlendiklerine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, gözaltında bulunan 7 şüphelinin akşam saatlerinde kumanyalarını yedikten sonra çeşitli şikayetlerle rahatsızlandıklarını söylemeleri üzerine, çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince tam teşekküllü hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Hastanede yapılan kan ve dışkı tahlillerinde herhangi bir zehirlenme belirtisinin olmadığının anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, "Şüpheliler, kontrollerinin yapılması ve sağlık durumlarının iyi olduğunu gösterir raporların düzenlenmesini müteakip taburcu edilmişlerdir." ifadelerine yer verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Acil Servis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:32 Kaynak: AA
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