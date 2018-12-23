Son Dakika Haberleri: Emniyetten Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu

Emniyetten Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu

4 saat önce

Yılbaşı öncesi Tuzla'da bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Emniyetten Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu, System.String[]
Yılbaşı öncesi Tuzla'da bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. Operasyon anı kameralara yansırken, yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi ilçede denetimleri arttırdı. Alınan bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Tepeören Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyon anı kameralara yansırken, konuyla ilgili yakalanan R.G. isimli erkek şahıs gözaltına alındı.

Operasyonda; 86,5 litre alkol yapımında kullanılan sıvı, 5 litre anason, 4 adet boş alkol şişesi, 1 adet huni, 1 adet derece, 12 adet kapak, 32 adet kapak tıpası, 453 adet kapak etiketi, 4 adet koli bandı, farklı markalara ait etiket ve alkol yapımında kullanılan diğer malzemeler ele geçirildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:41 Kaynak: İHA

Polis, Tuzla, Yılbaşı, 3. Sayfa
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