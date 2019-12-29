Emniyetten yılbaşı öncesi "Türkiye Huzur Güven" uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyetten yılbaşı öncesi 'Türkiye Huzur Güven' uygulaması - Son Dakika

Emniyetten yılbaşı öncesi "Türkiye Huzur Güven" uygulaması

6 saat önce

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yılbaşı öncesi yaklaşık 500 personelin katılımıyla "Türkiye Huzur Güven" uygulaması yaptı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yılbaşı öncesi yaklaşık 500 personelin katılımıyla "Türkiye Huzur Güven" uygulaması yaptı.

Vatandaşların yılbaşı öncesi ve yılbaşını daha güvenli geçirmesi, aranan şahısların yakalanması için emniyet müdürlüğü ekipleri uygulama noktaları ve umuma açık yerlerde kimlik sorgusu ve üst araması yaptı.

Uygulama noktalarında araçları durduran ekipler kimlik, üst araması ve araç araması yaptı. Umuma açık yerlerde ise kimlik sorgusu yapıldı.

Yapılan uygulamalarda 3 bin 428 şahıs sorgulanırken, 392 araç sorgulanarak 18 araç ve sürücüye 14 bin 113 TL ceza uygulandı. 2 araç trafikten men edilirken, 172 umuma açık işyeri kontrol edildi.

Uygulamayı harika bulduğunu söyleyen sürücü Ömer Karadağ, "Yollarda polislerimizi gördükçe bize de vatandaş olarak gerçekten bir güven geliyor. Allah, Türk polisinin yar ve yardımcısı olsun. Rabb'im Türk polisinin tırnağına taş dokundurmasın, gözüne yaş dokundurmasın. Gerçekten polislerimizi gördüğümüz zaman bize bir huzur geliyor. Polis bizim evladımız Allah'a şükür. Yaşasın Türk Polisi" dedi.

Uygulama noktasında durdurularak araç ve üst araması yapılan Tahir Gündoğdu, "Allahu Teala hepsine yardım etsin, hepsini korusun, dağdakini, şehirdekini, köydekini her taraftan Allahu Teala yardımcısı olsun" diye konuştu.

Polisler, araçlarda yapılan uygulamanın dışında umuma açık yerlerde de kimlik sorgusu yaptı.

Huzurlu bir güven ortamının oluştuğunu söyleyen öğrenci olan Samet Gürbudak, "Gençler olarak dışarıda rahat bir şekilde gezebiliyoruz. Amasya'da güvenli bir ortam var, emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşların huzur ve güveni için uygulamaların artarak devam edeceği öğrenildi.

(İHA)

Emniyetten yılbaşı öncesi Türkiye Huzur Güven uygulaması

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Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:20 Kaynak: İHA
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