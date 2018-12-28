Emniyetten Yılbaşı Tedbirleri

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan önlemler, basın açıklaması ile kamuoyuna duyuruldu. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "İlimizde genel güvenlik ve asayişin sağlanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin temini ile vatandaşlarımızın yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için ilimiz merkez ve ilçelerinde emniyet ve trafik tedbirleri planlanmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde ziyaretlerini ve alış veriş yapmalarını sağlamak için kalabalık olan alış veriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler ile caddelerde, parklarda, bahçelerde, havaalanı, terminal ve istasyonlarda, şehir içerisinde ve şehirler arası devlet karayollarında yaya ve araç trafiğine karşı personel görevlendirerek emniyet ve trafik tedbirleri artırılmıştır. Özellikle ikamet alanlarında havaya ateş edilme şeklindeki olayların engellenmesi için sokak aralarında çok sayıda resmi ve sivil personelle gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, halkımızın huzur ve güven ortamında yılbaşını geçirmelerini sağlamak için en üst düzeyde çalışmalarımız devam edecektir. Her zaman olduğu gibi halkın huzuru ve güven ortamını bozacak davranışların 155 polis imdat ve diğer telefonlarımız ile e-mail adresimize bildirilmesini bekliyoruz. Gece ve gündüz daima vatandaşının hizmetinde olan Samsun polisi olarak bütün vatandaşlarımızın yılbaşını tebrik eder, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve barış dolu günler dileriz" denildi. - SAMSUN

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