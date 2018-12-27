Emniyetten Yılbaşı Uyarısı
46 dakika önce
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşları yılbaşı öncesi uyardı.
Bilecik
İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşları yılbaşı öncesi uyardı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Genel güvenlik ve asayişin sağlanmasında pro-aktif bir hizmet anlayışı ile halkımızın can ve mal emniyetini sağlayan polisimizin vatandaşlarımızın yılbaşı kutlamalarını güven dolu ve huzurlu bir ortamda geçirmelerini sağlamak için, sorumluluk bölgemiz dahilinde bulunan şehir içi ile şehir dışı kara yollarında ve yine ilimiz dahilinde işlenmesi muhtemel suçların meydana gelmeden önce önlenmesi, meydana gelmesi halinde olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması ve olayın delillerinin elde edilmesi yönünde gerçekleştirecekleri çalışmaları ile ilgili gereken her türlü emniyet ve trafik tedbirleri alınmıştır.Bu kapsamda, vatandaşlarımızın yapacakları ihbar, istek ve şikayetlerini İl Merkezimizde; İl Emniyet Müdürlüğümüzün 0-228-212 18 42-43-44-45 ve 0 505 318 11 11 numaralı telefon hatları ile 155 polis imdat telefon hattına, trafik ile ilgili şikayetlerini ise 0-228-212 12 29 numaralı Trafik Tescil Şube Müdürlüğü telefon hattı ile 0-228-212 13 67 Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü telefon hattına, ilçe merkezlerimizde ise; aşağıya tablo halinde çıkartılan telefon hatlarına yapılabilecektir. İl Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven dolu bir yıl geçirmeleri temennisiyle yeni yıllarını kutlarız" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:10 Kaynak: İHA
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