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Emniyetten yurt genelinde okul servislerine denetim - Son Dakika

Emniyetten yurt genelinde okul servislerine denetim

16.02.2022 13:35
Emniyetten yurt genelinde okul servislerine denetim

Emniyet Genel Müdürlüğü, 7-11 Şubat tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik ülke genelinde denetim yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 7-11 Şubat tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik ülke genelinde denetim yaptı. 40 binden fazla aracın denetlendiği uygulamada 227 araç trafikten men edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince 7-11 Şubat tarihleri arasında yurt genelinde okul servis araçları denetlendi. 43 bin 473 aracın denetlendiği uygulamada 348 sürücünün Servis Araçları Yönetmeliği'ne uymadığı, fenni muayenesi bulunmayan 363 araçtan 38'inin sigortasının olmadığı ve 137 aracın fazla öğrenci taşıdığı aktarıldı. Tespit edilen 2 bin 284 trafik kural ihlaline yönelik idari yaptırımın uygulandığı denetimlerde 227 aracın da trafikten men edildiği belirtildi. - ANKARA

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyetten yurt genelinde okul servislerine denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emniyetten yurt genelinde okul servislerine denetim - Son Dakika
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