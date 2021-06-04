Emniyettepe ve Güzeltepe'yi Fesleğen Kokusu Sardı - Son Dakika

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in "Salın sepetleri, alın çiçekleri" sloganıyla başlattığı fesleğen dağıtımı tüm hızıyla devam ediyor.

Emniyettepe Mahallesi'nde başlayan çiçek dağıtımı Güzeltepe Mahallesi'nde devam etti.

Mahallede cadde cadde, sokak sokak gezen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, vatandaşlara fesleğen dağıttı.

Balkonlardan ve pencerelerden sarkıtılan sepetlere tek tek fesleğen koyan Başkan Deniz Köken, mahalle esnaflarına ve yolda karşılaştığı vatandaşlara da fesleğen vererek yüzlerini güldürdü.

Fesleğen dağıtımında AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu da eşlik etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fesleğen dağıtımı haftanın belirli günlerinde farklı mahallelerde devam edecek. On beş gün içerisinde Eyüpsultan'ın tüm mahallelerinde 40 bin adet fesleğen dağıtımı yapılacak.