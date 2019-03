Emo'dan Hastane Yangını Sonrası Uyarı Geldi

İZMİR'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde trafodan çıkan yangın sonrası yazılı açıklama yapan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi, elektrik tesisatlarının standartlara ve yönetmeliklere uygun tesis edilmemesinin, bu tür sorunlara neden olduğunu belirtti. EMO, geçmişte mevzuat eksikleri nedeniyle yeterli önlemler alınmadan tamamlanmış binalarda, ek önlemlerin alınması uyarısında bulundu.Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçen 15 Mart'ta A Blokta trafodançıkan yangın hakkında, yazılı bir açıklama yaptı. Elektrik tesisatlarının standartlara ve yönetmeliklere uygun tesis edilmemesi, işletme ve bakımına da önem verilmemesinin kaçınılmaz olarak yangınlara neden olacağı belirtilen açıklamada, öncelikle can ve mal güvenliğinin sağlanması için binalarda elektrik tesisatının uzman elektrik-elektronik mühendisleri tarafından projelendirilmesinin önemli olduğu vurgulandı.'SIRADAN EVRAKLAR GİBİ RAFLARA KALDIRILMAMALI'Tesisin yapımında standartlara uygun malzemenin seçilmesinin de gerekliliğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"İşletmeye alırken tesisat kontrolü, bilgi sahibi ve deneyimli elektrik-elektronik mühendisleri tarafından yerine getirilmelidir. İşletme aşamasında trafolara ilişkin her türlü bakım faaliyeti yüksek gerilim işletme sorumlusu uzman mühendisin gözetiminde gerçekleştirilmelidir. Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı ve yıldırımdan korunma sistemlerinin periyodik kontrolleri de düzenli olarak uzman elektrik-elektronik mühendisleri tarafından yapılmalıdır. Kontroller sonucu oluşturulan raporlar sıradan evraklar gibi raflara kaldırılmamalıdır. Bu raporlarda tespit edilen eksiklikler ve hatalar hızla giderilmelidir. Hastaneler başta olmak üzere tüm kamu binalarında tespit edilen eksiklerinin giderilmesi için ödenek ayrılmalıdır."'YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMİ ÖNEMLİ'Binalardaki elektrik ve elektronik tesislerinin düzenli olarak bakımının yapılması ve bu sistemlerin periyodik olarak kontrol edilmesinin hayati önemde olduğu belirtilen açıklamada, alınan tüm önlemlere rağmen yangın çıkma olasılığına da hazır olunması gerektiği uyarısında bulunuldu. Binalarda çıkacak yangınlara erken müdahale edilebilmesi için, teknolojik olarak en önemli güvenlik önlemleri arasında yangın algılama ve uyarı sistemlerinin geldiği kaydedilen açıklamada, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte, 29 Haziran 2017 tarihinde yapılan değişiklikle, 2007'den önce yapı ruhsatı başvurusunda bulunan binalar, o tarihten önce tamamlanmış binalar gibi 'mevcut yapı' statüsüne alınarak, muafiyet genişletilmiştir. Önlem alınmayacak bina sayısını artırmak yerine azaltacak düzenlemeler yapılmalıdır. Geçmişte mevzuat eksikleri nedeniyle yeterli önlemler alınmadan tamamlanmış binalarda ek önlemler hayata geçirilmelidir" denildi.'EK ÖNLEMLER ALINMALI'Hayat kurtaran yangın algılama ve uyarı sistemlerinin kurulmasının da tek başına yeterli olmadığını kaydeden EMO, bu sistemlerin her an çalışır durumda tutulabilmesi için düzenli bakımının yapılması ve yine periyodik olarak uzman mühendisler tarafından kontrol edilmesi gerektiği aktarıldı. EMO tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"İlgili bakanlıklar, yangın güvenliğine ilişkin sistemlerin sürekli çalışmasını sağlayacak yapı elektronik sistem ve tesisatları işletme sorumlusuna ilişkin Oda'mızın düzenlemelerine paralel olarak, üçüncü tarafları da bağlayan yönetmelik değişikliklerini hayata geçirmelidir. Oda'mız, can güvenliği için alınacak önlemleri 'kaynak israfı' olarak gören anlayışa karşı uzun yıllardır mücadele etmektedir. Mevzuat eksiklikleri giderilmediği gibi 'önlemsizliğin' boyutu düzenli olarak büyütülmektedir. Bu nedenle yurttaşlara, bina yöneticilerine, işletmecilere, hastane, yurt ve okul yönetimlerine zorunlu olmasa da ek önlem alma çağrımızı yeniliyoruz. Yurttaşlar, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla binalarındaki elektrik ve elektronik sistemlerin kontrol edilmesi ve eksiklerinin belirlenmesi için şubemizden bilgi alabilirler."- İzmir