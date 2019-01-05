Emo: "Elektrik Faturalarında Yüzde 10 İndirime Gidilirken, Dağıtım Bedelleri Artırıldı"

Son Dakika » Sektörel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Çin, 'Tüm Bombaların Anası' Olarak Bilinen Bombanın Deneme Görüntülerini Paylaştı

Paralı Poşet Uygulaması En Çok Onların İşine Yaradı! 24 Saat Mesai Yapıyorlar