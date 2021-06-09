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EMO: Mühendislik öğrencileri staj yeri bulmakta zorlanıyor - Son Dakika

EMO: Mühendislik öğrencileri staj yeri bulmakta zorlanıyor

09.06.2021 12:15
EMO: Mühendislik öğrencileri staj yeri bulmakta zorlanıyor, System.String[]

Üniversite öğrencilerinin staj yeri bulmakta büyük güçlükler yaşadıklarına dikkat çeken Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), öğrencilerin yaşadıkları kentte stajlarını yapabilmeleri için resmi kurumlar ve özel sektörü birlikte planlama yapmaya çağırdı.

Üniversite öğrencilerinin staj yeri bulmakta büyük güçlükler yaşadıklarına dikkat çeken Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), öğrencilerin yaşadıkları kentte stajlarını yapabilmeleri için  resmi kurumlar ve özel sektörü birlikte planlama yapmaya çağırdı.

EMO'dan yapılan açıklamada, Türkiye'de 129'u devlet 74'ü vakıf olmak üzere 203 üniversite bulunduğu anımsatılarak, "Bu üniversitelerin çoğunluğunda Elektrik Mühendisleri Odası'nın meslek alanına giren elektrik, elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, kontrol ve otomasyon ve biyomedikal mühendisliği bölümleri yer alıyor" denildi ve eklendi:

"Salgın ile birlikte çevrimiçi sisteme geçen üniversitelerde altyapı ve teknolojik yetersizliklerden kaynaklanan sorunların yanı sıra öğrencilerin ders araç-gereçlerine ulaşma, birarada uygulamalı çalışma, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunma, teknik dokümanlardan ve kütüphaneden yararlanma gibi olanakları kısıtlanmış, hatta birçoğu için tamamen ortadan kalkmıştır."Mühendislik eğitiminde laboratuvar ve uygulamalı derslerin büyük önem taşıdığının altı çizilen açıklamada, şöyle denildi: "Örneğin bir Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü lisans ders programında laboratuvar derslerinin toplam ders saatine oranı yüzde 20 civarındadır. Mühendislik formasyonunun tamamlanabilmesi için öğrenciler öğrenimlerinin 5'te 1'ini laboratuvar ortamında proje çalışmaları, deneyler ve pratik uygulamalar ile geçirmekte, ölçme ve değerlendirme de uygulamalı sınav ve proje ödevleri ile yapılmaktadır. Ancak salgın nedeniyle öğrenciler neredeyse 1.5 yıldır laboratuvar ortamlarını kullanamamış, uygulamalı derslerini de uzaktan-sanal biçimde gerçekleştirmek zorunda kalmışlardır."Görme, dokunma, hissetme, deneme-yanılma yöntemiyle öğrenme, çalışacağı alanlardaki malzemeyi tanımaya imkan vermeyen sistemin mühendislik formasyonunda yaratacağı eksikliğin "doğal olarak" gelecekteki iş yaşamına da yansıyacağına dikkat çekilen EMO açıklamasında "Laboratuvar dersleri konusunda yaşanan sorunun yanı sıra salgının etkisiyle üniversite öğrencileri staj yeri bulmakta da büyük güçlükler çekmektedir" denildi ve şöyle devam edildi: "Staj dönemleri, mühendislik öğrencilerinin ilk meslek deneyimlerini kazandıkları önemli bir fırsat ve iş hayatının bir parçası olmaya yönelik ilk adımdır. Pandeminin etkisiyle zorunlu stajlar uzaktan staja veya ödev/proje çalışmasına dönüştürülmüştür. "Öğrenciler fiziksel olarak iş yerinde olamamanın sonucu çalışma disiplinini kazanamamaları, bilgisayar ve İnternet gibi altyapı yetersizlikleri, ilgililerle iletişimde sorunlar, profesyonel ilişkilerde eksiklikler gibi nedenlerle ilk kariyer deneyimlerini eksik tamamlamak zorunda kalmaktadırlar."Stajyerlerin oryantasyonunu ve motivasyonunu üst düzeyde tutabilmek için üniversitelerin ve firmaların organizasyonlarının daha iyi planlanması gerektiği ortadadır. "Meslektaş adaylarımıza düzenli çalışma disiplinini sağlayacak takip sistemlerinin oluşturulması, çalışma hedeflerini belirleyici projeler sunulması, gerekli eğitimlerin sağlanması, karşılaştıkları sorunlarda mentörlük sunulması ve teknik dokümanlar için serbest erişimli kaynaklar sağlanması, senkron ve asenkron iletişim kanallarının oluşturulması ve ayrıca öğrencilerin yaşadıkları kentte stajlarını yapabilmeleri için  hem resmi kurumlar hem de özel sektör birlikte planlama yapmalıdır."EMO olarak meslektaş adaylarımızın yanında olduğumuzu belirtirken, kamu ve özel sektörü teşvik edici planlamalar ile staj sorununu çözmeye çağırıyoruz."


Elektrik Mühendisleri Odası, Üniversite, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi EMO: Mühendislik öğrencileri staj yeri bulmakta zorlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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