EMO: Tesisat kontrolü hayat kurtarır

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şube Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu , özellikle yaz aylarında çocukların park ve bahçelerde oynadığını, havuzlara girdiğini hatırlatarak, elektrik tesisatlarının denetlenmesi, eksiklerin giderilmesi uyarısında bulundu.TMMOB'a bağlı EMO İzmir Şube Başkanı Uğurlu, Urla ilçesine bağlı Bademler Mahallesi'nde arkadaşları ile birlikte katıldığı mezuniyet partisinde elektrik akımına kapılan üniversite öğrencisi Mert Motör (26) ile yine İstanbul Eyüpsultan'da evlerinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan Onur Bağlan'ın (12) parkın içerisinde bulunan aydınlatma direğindeki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından, uyarılarda bulundu. Uğurlu, her iki olayın da elektrik tesisatlarının standartlara ve yönetmeliklere uygun tesis edilmemesinden kaynaklandığını belirterek, tesisatların bakımının düzenli yapılması durumunda, ölümlü olayların yaşanmayacağını vurguladı.'ELEKTRİK TESİSATLARININ KONTROLÜNE ÖNEM VERİLMELİ'İyi projelendirilmiş, kontrolden geçmiş, kontrol sonrası eksikleri giderilmiş bir elektrik tesisatında, olası insan hatalarına rağmen bu kazaların önlenebileceğini de ileri süren Uğurlu, elektrik kaynaklı kazalarının büyük kısmının, yetkisiz ve uzman olmayan kişilerin temel mühendislik ilkelerine aykırı, projesiz, dağıtım şirketlerinin onay ve denetim süreçlerinden geçmeden yaptıkları ekler ve diğer müdahalelerden kaynaklandığını söyledi. Bu kazaların, elektrik tesisatlarının denetlenmesi ve denetim sonrası tespit edilen eksiklerin giderilmesiyle önlenebileceğini de vurgulayan Uğurlu, şunları söyledi:"Teknik olarak, tüm elektriksel donanım ve cihazlar için doğrudan veya dolaylı temasa karşı koruma önlemleri alınabilmektedir. Başta çocuklar olmak üzere tüm canlılar, uzman mühendislerin görüş ve önerileri doğrultusunda, elektrik tesisatına olası bir temasın ölümcül etkilerinden korunabilirler. Özellikle kamu kullanımına açık bina ve diğer tesislerdeki küçük eksikliklerden kaynaklı sorunların bile can alabileceği unutulmamalı, elektrik tesisatlarının kontrolüne önem verilmelidir."'KONTROLLER DÜZENLİ OLARAK UZMAN KİŞİLER TARAFINDAN YAPILMALI'Can ve mal güvenliğinin sağlanması için elektrik tesisatının uzman elektrik, elektrik-elektronik mühendisleri tarafından projelendirilmesinin şart olduğunu da ifade eden Uğurlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tesisin yapımında standartlara uygun malzeme seçilmelidir. İşletmeye alırken tesisat kontrolü, bilgi sahibi ve deneyimli elektrik-elektronik mühendisleri tarafından yerine getirilmelidir. Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı ve yıldırımdan korunma sistemlerinin yıllık periyodik kontrolleri de düzenli olarak uzman mühendisler tarafından yapılmalıdır. Kontroller sonucu oluşturulan raporlar sıradan evraklar gibi raflara kaldırılmamalı, bu raporlarda tespit edilen eksiklikler ve hatalar hızla giderilmelidir."'YÖNETMELİK ACİLEN GÜNCELLENMELİ'Havaların ısınmasıyla birlikte çocukların park ve bahçe gibi kamuya açık alanlarda daha fazla vakit geçirmeye başladıklarını anımsatan Uğurlu, önlem alınmadığı için bu yaz da çocukların hayatından endişe duyduklarını söyledi. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'nin acilen güncellenerek yayınlanması gerektiğine değinen Şebnem Seçkin Uğurlu, "Belediyelerin, yönetmelikte havuzlara ilişkin detaylar yer almasa da ek tedbirler almaları zorunludur. Öncelikle havuzlarda su altında çalışan elektrik tesisatı acilen denetlenmelidir. Her kurum zorunlu olmasa bile ek önlem almalı. Yurttaşlar, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla binaları veya tesislerindeki elektrik ve elektronik sistemlerin kontrol edilmesi ve eksiklerinin belirlenmesi için Odamıza ve uzman meslektaşlarımıza başvurabilirler" dedi.

