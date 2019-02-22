Emojili Araç Plakaları Avustralya'da Kullanılmaya Başlandı

Emoji Kullanılan Araç
Plakaları Quennsland'a Kullanılmaya Başladı
Cep telefonlarımızın olmazsa olmazı Emojiler şimdide araç plakalarını süslüyor. Avustralya
'da gelecek aydan itibaren emojili plakalar kullanıma girecek. Emojili Araç Plakaları Hangileri? Queensland
eyaletinde sürücüler, artık özel plakaların yanı sıra plakalara bazı emojileri ekletebilecek. Ücret karşılığında süsleme maksadıyla plakalara dahil edilecek emojiler, kahkaha atan, göz kırpan, güneş gözlüklü, kalp gözlü ve gülen suratla sınırlı tutulacak.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar bunun, hali hazırda 260 euro olan plakalardan daha fazla para kazanılması için zekice bir yöntem olduğu yönünde eleştirel yorumlarda bulundu.
Kişiselleştirilmiş bir plaka sadece karmaşık kişiliğinizi ifade etmek için yeterli değilse, endişelenmeyin – yakında bu karışıma bir emoji simgesi de ekleyebileceksiniz. Maalesef bunun için Avustralya'nın Queensland kentine taşınmak zorunda kalacaksınız.Bunu gerçekleştirebilenler gelecek aydan itibaren kendi küçük gülen yüzünüzü satın alabilirsiniz.
Plakanıza koyacağınız emojiler elbette size ekstra paraya mal olacak.
Seçiminiz yüksek sesle gülen emoji, göz kırpan bir yüz emojisi, havalı güneş gözlükleri, kalp gözleri ve eski standart gülen yüz ile sınırlı olacak.
Ülkemizde bu uygulama olur mu? pek sanmıyorum ama böyle de bir dünya var…
Plakaların fiyatı bu arada, 475AUD (£ 260, 340 $). Bazı yorumculara göre, yetkililerin kişiselleştirilmiş plakalardan daha fazla para kazanmalarının son derece şık bir yolunu keşfettiklerini belirtiyor.
BBC