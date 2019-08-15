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Emojisi başına dert açtı

46 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde abartı egsozlu aracına ceza kesilen sürücü sosyal medya hesabından emniyet genel müdürlüğüne selam gönderip emoji kullanınca hakkında TCK 301. Maddesinin 1 ve 2. Maddelerinden işlem başlatıldı.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde abartı egsozlu aracına ceza kesilen sürücü sosyal medya hesabından emniyet genel müdürlüğüne selam gönderip emoji kullanınca hakkında TCK 301. Maddesinin 1 ve 2. Maddelerinden işlem başlatıldı.

Kdz. Ereğli ilçesinde 30 Temmuz tarihinde abartı egzos ile halkı rahatsız ettiği iddiası ile ihbar edilen S.Ö.'nün aracı durdurularak toplam bin 400 TL ceza kesildi. Araçta bulunan abartı egzos da polis tarafından söktürüldü. Abartı egsozun söküldüğü sırada çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan S.Ö.'nün fotoğrafın üzerine yazdığı "Biz bedelini ödedik, EGM'ye selam olsun" yazısının altına hakaret içerikli emoji koydu. Paylaşımın whatsapp üzerinden ihbar edilmesi üzerine siber suçlarla mücadele birimleri S.Ö.'ye ulaşarak kendisine emniyete çağırdı. S.Ö. hakkında ifadesinin alınmasının ardından TCK 301. Maddesinin 1 ve 2. fıkraları uyarınca adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK
Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:40 Kaynak: İHA
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