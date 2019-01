Empati Parkuru" ile Görme Engellileri Anlamaya Çalıştılar

AK Parti Aydın Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri, görme engellilerin yaşadığı zorluklara dikkati çekmek amacıyla kent meydanına "Empati Parkuru" kurdu.

Gözlerine siyah bant takan gençler, Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan ve çeşitli engellerin bulunduğu parkurdan beyaz bastonla geçmeye çalıştı.



Gençlerden bazıları yürümekte güçlük çekerken bazıları da engellere takılarak düştü.



Düşme korkusunu yaşadılar



Parkurdan geçmek isterken engele takılıp düşen Gökçe Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada gözlerini kapatmasıyla birlikte düşme korkusu yaşadığını ve yürümekte çok zorlandığını söyledi.



Demir, "Her an panik içerisindeydim. Hiçbir şey görmüyordum, sadece seslerle hareket etmeye çalışıyordum. Gerçekten çok zor, Allah kimseye yaşatmasın böyle bir şey." dedi.



Görme engellilerin yaşadıkları zorlukların çok güç olduğunu aktaran Esra Doğan ise "Her an 'şimdi mi düşerim, önüme bir şey mi çıkar' diye düşünmek çok kötü, yani düşme korkusu çok kötü bir şey. Gözümüz açık çok kısa sürede yürüyeceğimiz yolu gözümüz kapalı çok uzun sürede yürüdük. Daha korkarak, daha çekinerek." diye konuştu.



Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, etkinliği çok anlamlı bulduklarını belirterek, "Duyarlılığı artırmak ve bir görme engellinin yaşadığı sıkıntıları anlamak, empati oluşturmak adına güzel bir etkinlik oldu. Buradan genç nesillerin toplumdaki tüm bireylerle barışık yaşadıklarını ve onların problemlerini kendi problemleri gibi gördükleri sonucunu çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

