Empatiksen Sempatiksin Projesi'nin "Empati Treni Hikaye Kitabı" yayında - Son Dakika

Empatiksen Sempatiksin Projesi'nin "Empati Treni Hikaye Kitabı" yayında

Trabzon'da, Türkiye'nin yanı sıra Bosna Hersek ve Romanya'dan da öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla hayata geçirilen Empatiksen Sempatiksin Projesi'nin Empati Treni Hikaye Kitabı, "Story Jumper" web sitesi üzerinden yayımlandı.

Trabzon'da, Türkiye'nin yanı sıra Bosna Hersek ve Romanya'dan da öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla hayata geçirilen Empatiksen Sempatiksin Projesi'nin Empati Treni Hikaye Kitabı, "Story Jumper" web sitesi üzerinden yayımlandı.

Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor

Projenin kurucusu Trabzon Çamlık İşitme Engelliler Ortaokulu öğretmeni Zübeyde Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Toplumsal bütünleşmeyi sağlamak için empatik düşünebilen bireylere ihtiyaç vardır" diyerek yola çıktıklarını söyledi.

eTwinning projesi kapsamında, Bosna-Hersek, Romanya ve Türkiye olarak 16 Türk ve 2 Avrupa ortağıyla toplam 18 öğretmen ve 190 öğrenciyle çalışmaya başladıklarını aktaran Demirbaş, şöyle devam etti:

"Okullarımızda eğitim gören bireylerin empatik düşünebilen ve sempatik olmayı hedefleyen kişiler olarak yetiştirilmesi düşüncesiyle harekete geçtiğimiz projemizin amacı başkalarının penceresinden yaşama bakmanın önemini öğrencilere kavratmak, tüm canlı ve cansız varlığa saygılı, evrensel güzel ahlaka sahip bireyler yetiştirmektir. Öğrenci merkezli ilerleyen projemizde empati konusunu farklı yönlerden ele almaya çalışırken dijital yenilikleri de çalışmalarımıza entegre ederek bir çok web 2.0 aracını kullanmaya özen gösterdik."

Demirbaş, öğrencilerde toplumsal farkındalık oluştururken en büyük avantajın Trabzon Çamlık İşitme Engelliler Ortaokulu ile işbirliği yapılması olduğunu vurgulayarak, "Toplumumuzda önemli bir çoğunluğa sahip olan işitme engelli bireylerin temsilcisi olan bu kurum ve öğrencileri diğer okullardaki öğrencilerimizle çalışarak engelli bireylerin ne harika işler yapabildiklerini göstermiş, diğer yandan da yaşadıkları sorunlar ile ilgili arkadaşlarının farkındalığını artırmışlardır." diye konuştu.

"Öğrencilerin proje boyunca kazandıkları farkındalıkları hikaye ettikleri yolculuğu anlatıyor"

Proje kapsamında hayata geçen "Empati Treni" hikaye kitabının da özel bir çalışma olduğuna işaret eden Demirbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Empati Treni Trabzon İşitme Engelliler Ortaokulunun empati durağından yola çıkarak öğrencilerin proje boyunca kazandıkları farkındalıkları anlatmaya çalıştıkları toplumsal ya da bireysel hataları ve onların çözüm yollarını da hikaye ettikleri yolculuğu konu ediniyor. Hikayemizde anlatmak istenenleri, Derya isimli bir kız çocuğunun günlük hayatta sevdiklerine karşı yaptığı yanlışlar ve bunları fark edişiyle davranışlarını düzeltme çabaları ile aktarmaya çalıştık."

Demirbaş, engelli bireyleri de düşündükleri hikaye kitabının hem Türkçe hem de İngilizce olması bakımından öğrencilerin dil gelişimini, işaret dili kullanımıyla çocukların dil-işitsel edinimlerine, bilişsel ve kişisel gelişim süreçlerine de destek olmayı amaçladığını aktardı.

Kitabın işaret dili tercümesini okulun işaret dili öğretmeni Yasemin Hoş'un gerçekleştirdiğini ifade eden Zübeyde Demirbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öğretmenimizin katkılarıyla hazırlanan işaret dili tercümeleri tüm sayfalara yüklenerek oluşturulan QR kodlar ile okuyucuya ulaştırılması da bu kitabımızı daha etkili ve özel bir niteliğe ulaştırmaktadır. Görme engelli bireyler için de hikaye kitabımız hem İngilizcesi hem de Türkçesi seslendirilmiştir."

Bosna - Hersek, Türkiye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Empatiksen Sempatiksin Projesi'nin 'Empati Treni Hikaye Kitabı' yayında - Son Dakika

Son Dakika

21:14 Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu 20:56 Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi 20:01 ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gittiği ortaya çıktı 19:41 Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 18:05 İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 15:47 Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar... 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:22 AYM, vekilliği düşürülen HDP'li Farisoğulları ve Güven hakkında son kararı verdi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında 09:58 Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
21:14
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
20:45
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
20:41
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
20:34
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
20:22
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
20:05
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi
19:41
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
19:40
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
19:39
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gittiği ortaya çıktı
19:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 21:32:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Empatiksen Sempatiksin Projesi'nin "Empati Treni Hikaye Kitabı" yayında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]