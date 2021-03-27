Empera Halı Gaziantep Basketbol: 84-72 - Son Dakika

Empera Halı Gaziantep Basketbol: 84-72

27.03.2021 17:32
Empera Halı Gaziantep Basketbol: 84-72, System.String[]

SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor SalonuHAKEMLER: Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz, Kaan BüyükçilTOFAŞ: Tomislav Zubcic 13, Berkan Durmaz 7, Berk Uğurlu 14, Jeremy Simmons 10, Tarik Phillip 9, de Vaughn Akoon Purcell 11, Semaj Christon 8, Alihan Demir 4, Muhsin Yaşar 8EMPERA HALI GAZİANTEP BASKETBOL: Rashard...

SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz, Kaan BüyükçilTOFAŞ: Tomislav Zubcic 13, Berkan Durmaz 7, Berk Uğurlu 14, Jeremy Simmons 10, Tarik Phillip 9, de Vaughn Akoon Purcell 11, Semaj Christon 8, Alihan Demir 4, Muhsin Yaşar 8EMPERA HALI GAZİANTEP BASKETBOL: Rashard Kelly 15, Mouhammadou Jaiteh 15, Kenneth Hayes 13, Marko Tomas 7, Can Uğur Öğüt 9, Alp Karahan 3, İsmail Cem Ulusoy 4, Orhan Aydın Hacıyeva 2, Muhammed Doğan Şenli 41'İNCİ PERİYOT: 27-21İLK YARI: 49-363'ÜNCÜ PERİYOT: 62-50ING Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 84-72 yenerek üst üste 3'üncü galibiyetini aldı.Mücadeleye Berk ve Berkan'ın sayılarıyla başlayan TOFAŞ, pota altı üstünlüğü ile kısa sürede farkı açarak 5'inci dakikayı 16-10 önde geçti. Marko Tomas'ın sayılarıyla direnç gösteren konuk ekip, skoru 18-14'e getirse de; kalan bölümlerde yabancılarından da skor katkısı alan Bursa ekibi, ilk periyodu 27-21 üstün tamamladı.İkinci periyotta karşılıklı sayılar görülmesine karşın, 14'üncü dakikada vites artıran TOFAŞ, farkı da çift hanelere taşıdı: 36-26. Zubcic'ın dış atış isabeti ve Berkan'ın smaç basketiyle ritim bulan Bursa ekibi, skoru 41-28'e çekti. Bursa ekibi kalan bölümlerde farkı korudu ve soyunma odasına 49-36 önde gitti.Oldukça skorer geçen ilk yarının ardından, takımlar 3'üncü periyotta savunmalarına ağırlık verdi. Phillip ve Zubcic ile turnike basketleri bulan Bursa temsilcisi, 23'üncü dakika içerisinde farkı 15'e çıkardı: 56-41. Bu bölümde iki ekibin de karşılıklı sayıları sonrası, skor avantajını sürdüren TOFAŞ, final periyoduna 62-50 üstün başladı.Akoon Purcell'in üst üste sayılarıyla rahatlayan TOFAŞ, hücumdaki üretkenliğine Berk ve Christon ile devam etti. Alihan'ın turnike basketi sonrası, 33'üncü dakika içerisinde fark 21 sayıya çıktı: 73-52. Bu bölümde Gaziantep temsilcisi direnç gösterse de, skor avantajını sürdüren TOFAŞ, karşılaşmayı 84-72 kazandı.Bu sonucun ardından Bursa ekibi, ligdeki 16'ncı galibiyetini elde ederken; Gaziantep Basketbol ise 13'üncü mağlubiyetini aldı.

- Bursa
Empera Halı Gaziantep Basketbol: 84-72
Empera Halı Gaziantep Basketbol: 84-72
Empera Halı Gaziantep Basketbol: 84-72
Empera Halı Gaziantep Basketbol: 84-72

Berkan Durmaz, Zafer Yılmaz, basketbol, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Empera Halı Gaziantep Basketbol: 84-72 - Son Dakika Spor


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