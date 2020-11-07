Empera Halı Gaziantep Basketbol'da bir oyuncu Kovid-19'a yakalandı
07.11.2020 16:41
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Empera Halı Gaziantep Basketbol'da görev yapan bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Empera Halı Gaziantep Basketbol'da görev yapan bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, A takım kadrosu ve teknik heyetinin dün Kovid-19 testinden geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Testler sonuçlanmış ve bir oyucumuzun testleri pozitif çıktı. Oyuncumuz, Beşiktaş karşılaşmasının kafilesinden çıkarılmış olup izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
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