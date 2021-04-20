Empera Halı iş süreçlerini canias4.0 ile yönetecek

IAS (Industrial Application Software), Gaziantep'in önemli halı firmalarından Empera Halı ile anlaştı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Empera Halı iş süreçlerini canias4.0 teknolojileri ile yönetmeye karar verdi.

IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber ve Empera Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kaplan'ın katılımı ile sözleşme toplantısı düzenlendi. Empera Halı'nın genel merkezinde gerçekleşen toplantıda iki firma iş birliklerinin ilk adımını attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber, "Gaziantep, ülkemizin en önemli sanayi merkezlerinden bir tanesi. Burada, Empera Halı ile birlikte yeni bir yola çıkıyoruz. IAS olarak Endüstri 4.0 vizyonu ile çıktığımız bu yolda Empera Halı gibi önemli firmaların dijital dönüşüm yolculuklarına destek olmak, hem Türkiye'deki hem de dünyadaki rakipleri karşısında bir adım önde olmalarını sağlayacak teknolojiyi sunmak büyük bir mutluluk. Önümüzde birlikte yürüyeceğimiz uzun bir yol var ve bu süreçte büyük başarılara imza atacağız. Globalde ve Türkiye'de elde ettiğimiz 30 yıllık tecrübemiz, bütünleşik yazılım çözümlerimiz ve uzman kadromuz ile bu süreçte Empera Halı firmasına destek olacağız." ifadelerini kullandı.

"Geleceğe yatırım yapıyoruz"

Empera Halı Yönetim Kurulu Başkanı Kaplan ise şunları kaydetti:

"Yazılım arayışına girdiğimizde pek çok firma ile görüştük. Yazılımları karşılaştırdık. Bizim için önemli olan bize hız kazandırabilecek bir ürüne sahip olabilmekti. Çünkü hızla büyüyen bir firmayız, yılda yüzde 40 büyüme gerçekleştiriyoruz. O nedenle ihtiyaçlarımızı kolayca anlayacak, hızlı çözümler üretebilecek, iş yapış şekillerimize uyarlanabilecek, esnek ve kullanıcı dostu bir yazılım istiyorduk. Bu taleplerimizi en iyi karşılayabilecek olan yazılımın canias4.0 olduğuna karar verdik ve IAS ile anlaştık. Şu an 70 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Amacımız, bir Türk markasını dünyaya mal etmek. Kalıcı bir eser bırakmak, bizden sonraki nesle güzel bir yapı inşa etmek istiyoruz. Kalite ve tecrübe üretmeye odaklandık, firma olarak geleceğe yatırım yapıyoruz. Bunu yaparken IAS gibi bize destek olacak bir Türk firmasının var olması çok önemli."

İş birliğine ilişkin temennilerini ileten Kaplan, "Teknoloji çağında yaşıyoruz. Her şey hızla değişiyor. Bizim için de ürün çeşitliliğimiz arttıkça iş süreçlerimizi yönetmek gittikçe zorlaşmaya başladı. Ürün takibi yapmak, firma hafızası oluşturmak ciddi bir problem haline geldi. O nedenle dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunun farkındayız. Tekstil sektörü için dijitalleşme zordur. Örneğin, firmamızda hiçbir ürün sabit işleyişle üretilmiyor, ürünlerimiz değişken. Bu nedenle burada dijital dönüşümü gerçekleştirmek çok kolay bir iş değil. Ancak canias4.0'ın esnek ve entegre yapısı sayesinde hızlı çözümler üreterek bu süreçte başarılı olacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.