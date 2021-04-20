Empera Halı iş süreçlerini canias4.0 ile yönetecek - Son Dakika

Empera Halı iş süreçlerini canias4.0 ile yönetecek

20.04.2021 13:19
Empera Halı iş süreçlerini canias4.0 ile yönetecek, System.String[]

IAS (Industrial Application Software), Gaziantep'in önemli halı firmalarından Empera Halı ile anlaştı.

IAS (Industrial Application Software), Gaziantep'in önemli halı firmalarından Empera Halı ile anlaştı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Empera Halı iş süreçlerini canias4.0 teknolojileri ile yönetmeye karar verdi.

IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber ve Empera Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kaplan'ın katılımı ile sözleşme toplantısı düzenlendi. Empera Halı'nın genel merkezinde gerçekleşen toplantıda iki firma iş birliklerinin ilk adımını attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber, "Gaziantep, ülkemizin en önemli sanayi merkezlerinden bir tanesi. Burada, Empera Halı ile birlikte yeni bir yola çıkıyoruz. IAS olarak Endüstri 4.0 vizyonu ile çıktığımız bu yolda Empera Halı gibi önemli firmaların dijital dönüşüm yolculuklarına destek olmak, hem Türkiye'deki hem de dünyadaki rakipleri karşısında bir adım önde olmalarını sağlayacak teknolojiyi sunmak büyük bir mutluluk. Önümüzde birlikte yürüyeceğimiz uzun bir yol var ve bu süreçte büyük başarılara imza atacağız. Globalde ve Türkiye'de elde ettiğimiz 30 yıllık tecrübemiz, bütünleşik yazılım çözümlerimiz ve uzman kadromuz ile bu süreçte Empera Halı firmasına destek olacağız." ifadelerini kullandı.

"Geleceğe yatırım yapıyoruz"

Empera Halı Yönetim Kurulu Başkanı Kaplan ise şunları kaydetti:

"Yazılım arayışına girdiğimizde pek çok firma ile görüştük. Yazılımları karşılaştırdık. Bizim için önemli olan bize hız kazandırabilecek bir ürüne sahip olabilmekti. Çünkü hızla büyüyen bir firmayız, yılda yüzde 40 büyüme gerçekleştiriyoruz. O nedenle ihtiyaçlarımızı kolayca anlayacak, hızlı çözümler üretebilecek, iş yapış şekillerimize uyarlanabilecek, esnek ve kullanıcı dostu bir yazılım istiyorduk. Bu taleplerimizi en iyi karşılayabilecek olan yazılımın canias4.0 olduğuna karar verdik ve IAS ile anlaştık. Şu an 70 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Amacımız, bir Türk markasını dünyaya mal etmek. Kalıcı bir eser bırakmak, bizden sonraki nesle güzel bir yapı inşa etmek istiyoruz. Kalite ve tecrübe üretmeye odaklandık, firma olarak geleceğe yatırım yapıyoruz. Bunu yaparken IAS gibi bize destek olacak bir Türk firmasının var olması çok önemli."

İş birliğine ilişkin temennilerini ileten Kaplan, "Teknoloji çağında yaşıyoruz. Her şey hızla değişiyor. Bizim için de ürün çeşitliliğimiz arttıkça iş süreçlerimizi yönetmek gittikçe zorlaşmaya başladı. Ürün takibi yapmak, firma hafızası oluşturmak ciddi bir problem haline geldi. O nedenle dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunun farkındayız. Tekstil sektörü için dijitalleşme zordur. Örneğin, firmamızda hiçbir ürün sabit işleyişle üretilmiyor, ürünlerimiz değişken. Bu nedenle burada dijital dönüşümü gerçekleştirmek çok kolay bir iş değil. Ancak canias4.0'ın esnek ve entegre yapısı sayesinde hızlı çözümler üreterek bu süreçte başarılı olacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

geri dönüşüm, Ömer Kaplan, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Empera Halı iş süreçlerini canias4.0 ile yönetecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Attan düşen jokey Samet Erkuş'un durumu ciddiyetini korurken, ailesinin de yoğun bakım önünde acılı bekleyişi devam ediyor Attan düşen jokey Samet Erkuş'un durumu ciddiyetini korurken, ailesinin de yoğun bakım önünde acılı bekleyişi devam ediyor Ceferin: UEFA organizasyonlarının Galatasaray gibi takımlara ihtiyacı var, açgözlüler büyüklüğünün nereden geldiğini bilmeli Ceferin: UEFA organizasyonlarının Galatasaray gibi takımlara ihtiyacı var, açgözlüler büyüklüğünün nereden geldiğini bilmeli Bomba itiraf bir çeteyi çökertti! Masaja diye gidip 100 TL'ye fuhuş yapmışlar Bomba itiraf bir çeteyi çökertti! Masaja diye gidip 100 TL'ye fuhuş yapmışlar FETÖ'den müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı Eken, koronavirüsten hayatını kaybetti FETÖ'den müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı Eken, koronavirüsten hayatını kaybetti Aralarında tanıdık markalar da var! Rekabet Kurumu 32 firmaya soruşturma açtı Aralarında tanıdık markalar da var! Rekabet Kurumu 32 firmaya soruşturma açtı Hastanede korona tedavisi gören şarkıcı Asya, virüse inanmayanlara ateş püskürdü: Allah sizi ıslah etsin Hastanede korona tedavisi gören şarkıcı Asya, virüse inanmayanlara ateş püskürdü: Allah sizi ıslah etsin Hayvanlarını satarak estetik yaptırdığı eşinin evden kaçmasıyla yıkılan adam, Esra Erol'dan yardım istedi Hayvanlarını satarak estetik yaptırdığı eşinin evden kaçmasıyla yıkılan adam, Esra Erol'dan yardım istedi Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika: Bu kez listede İstanbul yok! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Son Dakika: Bu kez listede İstanbul yok! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller         
14:29
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor         
14:11
Son Dakika: Çad Cumhurbaşkanı, cephede hayatını kaybetti Son Dakika: Çad Cumhurbaşkanı, cephede hayatını kaybetti         
13:56
Yatılı kursta bitmeyen karantina isyanı! Aileler müftüden çocuklarını istedi Yatılı kursta bitmeyen karantina isyanı! Aileler müftüden çocuklarını istedi         
13:29
Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti         
12:47
Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı         
12:19
Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım         
12:09
Instagram'a hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, halk oyunu oynadığı videosunu yayınladı Instagram'a hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, halk oyunu oynadığı videosunu yayınladı         
11:34
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı         
10:47
Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi         
10:40
Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü         
10:21
Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti         
09:38
Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı         
08:05
Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı         
08:03
Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı         
16:29
Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı         
16:17
Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız         
12:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2021 15:02:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Empera Halı iş süreçlerini canias4.0 ile yönetecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei