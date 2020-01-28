Empire State Binası, Kobe Bryant anısına ışıklandırıldı - NEW - Son Dakika
Son Dakika Güncel Empire State Binası, Kobe Bryant anısına ışıklandırıldı - NEW - Son Dakika

Empire State Binası, Kobe Bryant anısına ışıklandırıldı - NEW

35 dakika önce

New York Empire State Binası, California'da helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden, efsane NBA oyuncusu Kobe Bryant için mor ve sarı renkleriyle ışıklandırıldı.

New York Empire State Binası, California'da helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden, efsane NBA oyuncusu Kobe Bryant için mor ve sarı renkleriyle ışıklandırıldı.

Empire State Binası, Kobe Bryant anısına ışıklandırıldı - NEW

Kobe Bryant, California, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:55 Kaynak: AA
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