Empire State Binası, Kobe Bryant anısına ışıklandırıldı - NEW - Son Dakika

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Empire State Binası, Kobe Bryant anısına ışıklandırıldı - NEW
35 dakika önce
New York Empire State Binası, California'da helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden, efsane NBA oyuncusu Kobe Bryant için mor ve sarı renkleriyle ışıklandırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:55 Kaynak: AA
New York Empire State Binası, California'da helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden, efsane NBA oyuncusu Kobe Bryant için mor ve sarı renkleriyle ışıklandırıldı.
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