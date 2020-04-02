Empire State Binası sağlık çalışanlarına destek için ışıklandırıldı - NEW - Son Dakika

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Empire State Binası sağlık çalışanlarına destek için ışıklandırıldı - NEW
53 dakika önce
ABD'nin New York şehrindeki simge yapılardan 'Empire State Binası', yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla ambulans renkleriyle ışıklandırıldı.
ABD'nin New York şehrindeki simge yapılardan 'Empire State Binası', yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla ambulans renkleriyle ışıklandırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:00 Kaynak: AA
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