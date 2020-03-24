Empty street views of London on first day of nationwide lockdown - Son Dakika
Son Dakika Güncel Empty street views of London on first day of nationwide lockdown - Son Dakika

Empty street views of London on first day of nationwide lockdown

6 saat önce

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmelerin kapatılmasına karar verildi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmelerin kapatılmasına karar verildi. Sınırlı sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk günde, Londra sokaklarının boş olduğu gözlemlendi.

Ölü sayısı 335 oldu

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 54 artarak 335'e çıkmıştı. Ölü sayısı artarken Johnson, pazar günü kalabalıklar halinde sokağa çıkılmasının ardından yaptığı açıklamada, daha sert önlemleri hayata geçirebileceklerini söylemişti.

Toplumsal bağışıklık kazanılması için virüsün kontrollü bir şekilde yayılması stratejisini izleyen İngiliz hükumeti, eleştirilerin ve toplamda ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik değerlendirmelerin ardından politikasında değişikliklere gitmek zorunda kalmıştı.

Hükumet, geçen hafta yeni bir emre kadar tüm okulların kapatılmasına karar vermişti. Ayrıca Londra'da metro hatlarının kısmen kapatılmasına yönelik uygulama da hayata geçmişti. Geçen hafta barlar, restoranlar, kafe ve sinema gibi işletleler de kapatılmıştı.

Empty street views of London on first day of nationwide lockdown

İngiltere, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:38 Kaynak: AA

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