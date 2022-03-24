Emrah Apartmanı davasında 'Şov yapmayın' gerginliği - Son Dakika
Üye Girişi

Emrah Apartmanı davasında 'Şov yapmayın' gerginliği

24.03.2022 14:45
Emrah Apartmanı davasında 'Şov yapmayın' gerginliği

İZMİR'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi.

İZMİR'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi. Şikayetçilerden Şaziye Demir, kızının hayatını kaybettiği kendisinin de yaralı olarak çıktığı enkazın fotoğraflarını sanıklara gösterince, mahkeme başkanının 'Şov yapmayın' demesi üzerine salonda gerginlik yaşandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı'daki Emrah Apartmanı'nda 30 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında binanın müteahhidi Hayati Uzun, statik-betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu ve sürveyanı Hüseyin Bilgin Sert gözaltına alındı. Turgay Akkoçlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hayati Uzun ve Hüseyin Bilgin Sert, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama sürerken Hüseyin Bilgin Sert hayatını kaybetti. 3'üncü celsede Turgay Akkoçlu tahliye edildi.

KISA SÜRELİ GERGİNLİK YAŞANDIDavanın 4'üncü duruşmasına bugün İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Turgay Akkoçlu ve Hayati Uzun ile şikayetçiler ve taraf avukatları katıldı. Davada söz verilen şikayetçi Osman Demir, "Depremde kızımı kaybettim. Etrafımızdaki binalar ayaklara kalırken bizim bina toprak yığınına dönüşmüş. Bizde kolon bile yok. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.Demir'in ardından söz alan Şaziye Demir, kendisinin çıkarıldığı, kızının da hayatını kaybettiği enkazın fotoğrafını sanıklara gösterdi. Bu sırada mahkeme başkanı Demir'e 'Şov yapmayın' deyince, salonda gerginlik yaşandı. Şikayetçiler ve avukatları, mahkeme başkanına tepki gösterdi. Depremde oğlu Ali Çağan Kaygusuz'u kaybeden Fatma Kaygusuz da "Bize apartmanın sağlam olduğunu söylüyorlardı. Ancak içim rahat değildi. Binaya epoksi yapıldığını biliyorum. Şikayetçiyim" dedi.Şikayetçilerden Hatice Seçil Akkuş da 2005 yılındaki depremin ardından binadaki kolon ve kirişlere güçlendirme yapıldığını söyledi. Duruşmada söz alan sanıklardan Turgay Akkoçlu binanın yıkılmasında sorumlu olmadığını söyledi.Depremde gelini ve torunlarını yıkılan Emrah Apartmanı'nda kaybettiğini söyleyen diğer sanık Hayati Uzun ise "Takdiri ilahi' yorumunda bulundu. İfadelerin alınmasının ardından mahkeme heyeti ara karar verdi. Sanıkların adli kontrollerinin devamına karar veren heyet, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.


Emrah Apartmanı davasında 'Şov yapmayın' gerginliği
YORUMLAR
500
Depremde 30 kişiye mezar olan apartmanın davasında 'Şov yapmayın' gerginliği Depremde 30 kişiye mezar olan apartmanın davasında 'Şov yapmayın' gerginliği İzmir'de kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa 78 yıl 9 ay hapis cezası İzmir'de kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa 78 yıl 9 ay hapis cezası

Hüseyin Bilgin, Mahkeme, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emrah Apartmanı davasında 'Şov yapmayın' gerginliği - Son Dakika


Son Dakika
14:42 Kıvanç Tatlıtuğ'un Netflix'teki dizisinden ilk görüntüler gelmeye başladı!
14:32 İsviçre'nin Montrö kentinde binanın 7. katından atlayan 5 kişiden 4'ü öldü, 1 kişi yaralandı
14:29 Ölen babaannesinin cesedine yaptıkları yüzünden genç kıza eleştiri yağdı
14:28 Mariupol harabeye döndü! 29 gün boyunca bombalanan kent, Rusya için stratejik öneme sahip!
14:26 Pedofil milyarder Epstein'in küçük kızları istismar ettiği ada satışa çıkarıldı!
14:25 A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu belli oldu! 4 eksik var!
14:20 Dün Amsterdam'da göz göze şarkı söylüyorlardı, bugün ayrıldılar! İrem Derici'den küfürlü valiz paylaşımı
14:08 Gezdirdiği köpeğine tekme attı! Bir kadınının azarını işitti: Hayvanın dili yok, bana vur
14:06 Sokak röportajı sırasında söyledikleri başına iş açtı! Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
14:01 Meteoroloji'den beklenen güzel haber geldi: 20 dereceleri göreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 14:55:01. #1.12#
SON DAKİKA: Emrah Apartmanı davasında 'Şov yapmayın' gerginliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement