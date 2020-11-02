EMRAH APARTMANI ENKAZINDAN 58 SAAT SONRA ÇIKARILAN İDİL ŞİRİN, KURTARILIRKEN KARDEŞİYLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ
02.11.2020 03:25
EMRAH APARTMANI ENKAZINDAN 58 SAAT SONRA ÇIKARILAN İDİL ŞİRİN, KURTARILIRKEN KARDEŞİYLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ.
EMRAH APARTMANI ENKAZINDAN 58 SAAT SONRA ÇIKARILAN İDİL ŞİRİN, KURTARILIRKEN KARDEŞİYLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › EMRAH APARTMANI ENKAZINDAN 58 SAAT SONRA ÇIKARILAN İDİL ŞİRİN, KURTARILIRKEN KARDEŞİYLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ - Son Dakika
Son Dakika Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti Kazayı unutup yolun ortasında tekme tokat kavga ettiler Sözde Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan'ın hastanede tedavi edildiği görüntüler paylaşıldı Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri konvoyun imha edildiği görüntüleri paylaştı Beşiktaş taraftarı, Adem Ljajic'e maç öncesindeki hareketleri nedeniyle tepki gösterdi Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 76'ya yükseldi Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada