İdil böyle kurtarıldı - Son Dakika

İdil böyle kurtarıldı

02.11.2020 01:22

İzmir'deki Emrah Apartmanı enkazından yaklaşık 58 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin ile diyaloğa geçen itfaiyecinin o anları kameraya yansıdı.

İzmir'deki Emrah Apartmanı enkazından yaklaşık 58 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin ile diyaloğa geçen itfaiyecinin o anları kameraya yansıdı.

İzmir'deki deprem sonrası Emrah Apartmanı'nda ses duyulan bölgede kurtarma çalışmalarını yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 58. Saatte bir kız çocuğunun kurtarılmasında büyük rol oynadı.

Yaklaşık 2.5 saatlik kazı sonrası binanın 1. katında göçük altında kalan 14 yaşındaki İdil Şirin'i, Balıkesir itfaiye erleri Bahadır Kuş, Metin Serdar göçük altına açılan tünele girerek sağ olarak dışarı çıkardı. Sağlık ekipleri, İdil'in gözlerinin ve bilincinin açık olduğunu belirledi. Kardeşi İpek Şirin'in ise cansız bedenine ulaşıldı. İpek'in çalışma seslerini duyduğunda en son ablasından su istediği öğrenildi. - İZMİR

İdil böyle kurtarıldı
İdil böyle kurtarıldı
İdil böyle kurtarıldı
İdil böyle kurtarıldı

Emrah, İdil, Kız, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İdil böyle kurtarıldı - Son Dakika


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