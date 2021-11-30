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Emrah Apartmanı görevlisi: 2005 depreminden sonra binaya epoksi işlemi uygulandı - Son Dakika

Emrah Apartmanı görevlisi: 2005 depreminden sonra binaya epoksi işlemi uygulandı

30.11.2021 16:56
Emrah Apartmanı görevlisi: 2005 depreminden sonra binaya epoksi işlemi uygulandı

İZMİR'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı ile ilgili olarak, 1'i tutuklu 3 sanığın, 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan yargılanmasına devam edildi.

İZMİR'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı ile ilgili olarak, 1'i tutuklu 3 sanığın, 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan yargılanmasına devam edildi. Bugün görülen ikinci duruşmada dinlenen tanıklardan biri olan apartman görevlisi İ.S., "2005 depreminden sonra binaya epoksi işlemi uygulandı. İşlem sonrası Bayındırlık İl Müdürlüğü'nden oturulabilir raporu verildi. Ben de bunu apartman panosuna astım" dedi.

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı'daki Emrah Apartmanı'nda 30 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında binanın müteahhidi Hayati Uzun, statik-betornarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu ve sürveyanı Hüseyin Bilgin Sert gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Akkoçlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Uzun ve Sert ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında, 'Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dün görülen tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile bazı müştekilerin ifadelerinin alındığı ilk duruşmanın ardından, bugün davaya devam edildi.

Duruşmaya, tutuklu sanık Turgay Akkoçlu, tutuksuz sanıklar Hayati Uzun ile Hüseyin Bilgin Sert, taraf avukatları ile müştekiler katıldı. Dava kapsamında, tanıklar dinlendi. Tanıklardan, Emrah Apartmanı'nın eski görevlisi İ.S. "2005 depreminden sonra binaya epoksi işlemi uygulandı. İşlem sonrası Bayındırlık İl Müdürlüğü'nden oturulabilir raporu verildi. Ben de bunu apartman panosuna astım" dedi.Apartmanın eski sakinlerinden O.G. de, "2013 yılından sonra dairemi satın aldım. Bir yıl sonra da kendim oturmaya başladım. Daireyi alırken binada güçlendirme yapıldığını söylediler. Kimin söylediğini hatırlamıyorum. Ancak ben alırken güçlendirme yapıldığına dair komşular arasında söylentiler vardı" diye konuştu.Tanık olarak dinlenen, Emrah Apartmanı'nın zemin katındaki iş yeri sahipleri de dükkanlarında herhangi bir tadilat yapmadıklarını söyledi.MÜTEAHHİT SAVUNMASINI TEKRAR ETTİTanık ifadelerinin ardından, sanıklar ile taraf avukatlarına söz verildi. Müşteki avukatları binanın 1975 deprem yönetmeliğine aykırı yapıldığını savunarak, tanıkların binada tadilat görmediklerini söylediklerini bunun de projede imalat ve malzemede eksiklik olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.Avukatların ifadelerinin ardından, sanıklara söz verildi. Tutuklu sanık, statik-betornarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu, "Bina, 2003 ve 2005 depremlerinde çatlayarak ayakta kalmıştır. Çatlama, depreme başarılı bir cevap verdiğinin göstergesidir. Daha sonra gerekli teknik önlemlerin alınması gerekiyordu. Bu çok önemli. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.İddianamede müteahhit olduğu belirtilen Hayati Uzun ise dünkü duruşmadaki ifadesini tekrarlayarak, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben müteahhit değilim. Kooperatif müdürüyüm" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Akkoçlu'nun tutukluluk halinin devamına, Hayati Uzun hakkında verilen konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanan devamına, henüz dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesine, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Emrah Apartmanı ile ilgili tüm bilgilerin istenmesine ve eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.


Emrah Apartmanı görevlisi: 2005 depreminden sonra binaya epoksi işlemi uygulandı
Emrah Apartmanı görevlisi: 2005 depreminden sonra binaya epoksi işlemi uygulandı

Bayındırlık, Astım, İzmir, Emrah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emrah Apartmanı görevlisi: 2005 depreminden sonra binaya epoksi işlemi uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emrah Apartmanı görevlisi: 2005 depreminden sonra binaya epoksi işlemi uygulandı - Son Dakika
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