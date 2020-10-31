Emrah Apartmanı'nın enkazında 22 kişiyi arama- kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Emrah Apartmanı'nın enkazında 22 kişiyi arama- kurtarma çalışmaları sürüyor

31.10.2020 06:23
Emrah Apartmanı'nın enkazında 22 kişiyi arama- kurtarma çalışmaları sürüyor, System.String[]

kurtarma çalışmaları sürüyor İZMİR'de meydana gelen 6.6'lık depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nın enkazında kayıp ihbarı bulunulan 22 kişiyi arama- kurtarma çalışmaları sürüyor.

kurtarma çalışmaları sürüyor

İZMİR'de meydana gelen 6.6'lık depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nın enkazında kayıp ihbarı bulunulan 22 kişiyi arama- kurtarma çalışmaları sürüyor. Alana gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, enkazın altında yakınları bulunan kişilere, arama- kurtarma çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtti.
Başta İzmir olmak üzere Ege ve Marmara bölgesi, saat 14.51'de büyük bir depremle sarsıldı. Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Depremin yoğun olarak hissedildiği İzmir'de vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden koşarak dışarı çıktı. İzmir'de bazı binalar çökerken, çok sayıda bina ise hasar gördü.
EMRAH APARTMANI'NDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR
İzmir'de yıkılan binalardan birisi olan Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi 28315 Sokak'taki Emrah Apartmanı'nın enkazından 11 kişi cansız bedeni ile 19 kişi sağ olarak kurtarılırken, ailelerin kayıp ihbarında da bulunulan 22 kişiyi arama- kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında yakınları olanların umutlu bekleyişi sürürken, bir arama köpeği de çalışmalara destek veriyor. Enkazdaki arama- kurtarma çalışması 150 kişiden oluşan ekiple sürdürülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de enkazda yürütülen çalışmayı yerinde inceledi. Ekiplerden bilgi alan 2 Bakan, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Kurum, enkazın altında yakınları bulunan kişilere arama- kurtarma çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtti.

- Şahinizmir

Arama Kurtarma, Murat Kurum, İzmir, Emrah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emrah Apartmanı'nın enkazında 22 kişiyi arama- kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Son Dakika: İzmir'de kurtarma çalışmalarının simge ismi Buse, 9.5 saat sonra enkazdan kurtarıldı İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez" sözleri sosyal medyada gündem oldu Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi
Vefalı İzmirliler evlerini ve otellerini depremzedelere açtı Vefalı İzmirliler evlerini ve otellerini depremzedelere açtı         
01:03
Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti         
00:56
Ermenistan ordusu, kadın askerleri Dağlık Karabağ cephesine gönderdi Ermenistan ordusu, kadın askerleri Dağlık Karabağ cephesine gönderdi         
00:07
Yakınları, Kulalı anne-kızın enkaz altında olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı Yakınları, Kulalı anne-kızın enkaz altında olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı         
22:28
Deprem sonrası aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 16 kullanıcı tespit edildi, 3 kişi gözaltında Deprem sonrası aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 16 kullanıcı tespit edildi, 3 kişi gözaltında         
20:51
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 20'ye, yaralı sayısı 786'ya yükseldi Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 20'ye, yaralı sayısı 786'ya yükseldi         
19:45
İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak         
17:23
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
Brooklyn Beckham, sevgilisiyle küvet pozlarını paylaşarak ilişkilerinin yıldönümünü kutladı Brooklyn Beckham, sevgilisiyle küvet pozlarını paylaşarak ilişkilerinin yıldönümünü kutladı         
13:30
Mesut Yılmaz'ın ölüm haberi memleketini yasa boğdu Mesut Yılmaz'ın ölüm haberi memleketini yasa boğdu         
13:21
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katili: İdam edilmek istiyorum 8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katili: İdam edilmek istiyorum         
11:52
Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı         
11:21
Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu         
10:37
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti         
08:53
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 06:32:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Emrah Apartmanı'nın enkazında 22 kişiyi arama- kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei