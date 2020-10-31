Emrah Apartmanı'nın enkazında 22 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor (3) - Son Dakika

Emrah Apartmanı'nın enkazında 22 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor (3)
31.10.2020 06:32
EMRAH APARTMANI'NDAN BİR ERKEK CESEDİ ÇIKARILDIİzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nın enkazındaki arama- kurtarma çalışmasında, genç bir erkek cesedine ulaşıldı.
EMRAH APARTMANI'NDAN BİR ERKEK CESEDİ ÇIKARILDI
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nın enkazındaki arama- kurtarma çalışmasında, genç bir erkek cesedine ulaşıldı. Ekiplerce enkazdan çıkarılan ceset, kimlik tespiti yapılmak üzere ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/İZMİR,
Son Dakika Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Son Dakika: İzmir'de kurtarma çalışmalarının simge ismi Buse, 9.5 saat sonra enkazdan kurtarıldı Enkaz altında kalan gencin ekiplere "Abi sen gitme" deyişi yürekleri dağladı Yakınları, Kulalı anne-kızın enkaz altında olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı Deprem sonrası aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 16 kullanıcı tespit edildi, 3 kişi gözaltında Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 20'ye, yaralı sayısı 786'ya yükseldi İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi