Emrah Apartmanı'nda 32 ölü 15 yaralıyla çalışmalar bitti - Son Dakika

Emrah Apartmanı'nda 32 ölü 15 yaralıyla çalışmalar bitti

02.11.2020 08:40

İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda yürütülen arama kurtarma çalışmaları enkaz altında kalan son depremzedenin de çıkartılmasıyla sonlandırıldı.

İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda yürütülen arama kurtarma çalışmaları enkaz altında kalan son depremzedenin de çıkartılmasıyla sonlandırıldı.

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde en çok hasar gören Bayraklı ilçesindeki Emrah Apartmanı'ndaki arama ve kurtarma çalışmalarında sona gelindi. Sabahın ilk ışıklarına kadar enkaz altında nefes arayan ekipler, 14 yaşındaki İdil'in ardında enkazdan sevdirici haber gelmedi. Sabaha karşı çıkartılan 1 kişinin cansız bedeniyle Emrah Apartmanı'nda çalışmalar sonlandırıldı. Çalışmalar kapsamında Emrah Apartmanı'nda 15 kişi enkazdan yaralı olarak çıkartılırken, 32 kişi de hayatını kaybetti. AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasının ardından enkazda arama ve kurtarma çalışmasına katılan tüm ekipler enkazdan çekilerek görevi belediye ekiplerine bıraktı. Belediye ekipleri de 32 kişiye mezar olan ve moloz yığınına dönüşen inşaatın enkazını kaldırmak için çalışmalarına başlanacağı öğrenildi. - İZMİR

Emrah Apartmanı'nda 32 ölü 15 yaralıyla çalışmalar bitti
Emrah Apartmanı'nda 32 ölü 15 yaralıyla çalışmalar bitti
Emrah Apartmanı'nda 32 ölü 15 yaralıyla çalışmalar bitti
Emrah Apartmanı'nda 32 ölü 15 yaralıyla çalışmalar bitti
Emrah Apartmanı'nda 32 ölü 15 yaralıyla çalışmalar bitti
Emrah Apartmanı'nda 32 ölü 15 yaralıyla çalışmalar bitti
Emrah Apartmanı'nda 32 ölü 15 yaralıyla çalışmalar bitti

Arama Kurtarma, Emrah, İzmir, Ölü, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Emrah Apartmanı'nda 32 ölü 15 yaralıyla çalışmalar bitti - Son Dakika


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