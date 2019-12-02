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Emrah Başsan annesine küfreden taraftarla tartıştı
6 saat önce
Erzurum'da oynanan ve ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ardından Erzurumsporlu Emrah Başssan annesine küfür eden bir taraftarla tartıştı.
Erzurum'da oynanan ve ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ardından Erzurumsporlu Emrah Başssan annesine küfür eden bir taraftarla tartıştı. Taraftarın bulunduğu tribüne giden Emrah, "Ben burada sizin için mücadele ediyorum. Bana küfredebilirsin, bunda bir sorun yok ama anneme küfredemezsin. Kimse anneme küfredemez" diyerek çıkıştı. Bu tepki sonrası taraftar, yaptığı davranış nedeniyle Emrah Başsan'dan özür diledi.
Bazı taraftarlar da 'Emrah arkandayız' diyerek yıldız futbolcuya destek verdiler ve alkışladılar.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:15
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