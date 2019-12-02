Son Dakika Haberleri: Emrah Başsan annesine küfreden taraftarla tartıştı
Son Dakika Spor Emrah Başsan annesine küfreden taraftarla tartıştı - Son Dakika Spor

Emrah Başsan annesine küfreden taraftarla tartıştı

6 saat önce

Erzurum'da oynanan ve ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ardından Erzurumsporlu Emrah Başssan annesine küfür eden bir taraftarla tartıştı.

Emrah Başsan annesine küfreden taraftarla tartıştı, System.String[]

Erzurum'da oynanan ve ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ardından Erzurumsporlu Emrah Başssan annesine küfür eden bir taraftarla tartıştı. Taraftarın bulunduğu tribüne giden Emrah, "Ben burada sizin için mücadele ediyorum. Bana küfredebilirsin, bunda bir sorun yok ama anneme küfredemezsin. Kimse anneme küfredemez" diyerek çıkıştı. Bu tepki sonrası taraftar, yaptığı davranış nedeniyle Emrah Başsan'dan özür diledi.


Bazı taraftarlar da 'Emrah arkandayız' diyerek yıldız futbolcuya destek verdiler ve alkışladılar.


Emrah Başsan, Emrah, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:15 
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