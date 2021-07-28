Emrah Başsan Kayserispor'da

Kayserispor'un yeni transferi Emrah Başsan, "Formamın hakkını vermeden asla çıkartmayacağım, inşallah başarılı, kazasız belasız çok güzel bir sezon geçireceğiz" dedi. - KAYSERİ

Süper Lig ekiplerinden Yuaktel Kayserispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar geçen sezon Erzurumspor'da forma giyen Emrah Başsan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Takıma katılarak çalışmalara başlayan başarılı kanat oyuncusu Emrah Başsan, resmi imzayı atarak Sarı-Kırmızılı formayı giydi. Emrah Başsan, geçen sezon 38 maçta forma giyerken 7 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Emrah Başsan yeni sezonda Yukatel Kayserispor'da 17 numaralı formayı giyecek.

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