Emrah Başsan takımını sırtladı - Son Dakika
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Emrah Başsan takımını sırtladı

11.05.2022 10:22
Emrah Başsan takımını sırtladı

Kayserisporlu Emrah Başsan, kupa maçında attığı ve attırdığı goller ile maçın adamı oldu.

Kayserisporlu Emrah Başsan, kupa maçında attığı ve attırdığı goller ile maçın adamı oldu.

Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sahasında oynadığı ve 4-2 kazandığı Trabzonspor maçında Emrah Başsan 2 gol atarken 1 de penaltı kazandı. Müsabakanın ikinci yarısında İbrahim Akdağ'ın yerine oyuna dahil olan Emrah Başsan 48 ve 90+6.dakikalarda attığı goller ile maça damgasını vurdu. 2 gol birden atan Emrah Başsan, üçüncü gol sonrası penaltıya kazanan isim olmuştu.

Attığı goller sonrası büyük sevinç yaşayan Emrah Başsan, bu sezon ligde ise 5 gol sevinci yaşadı. Hem ligde hem kupada toplam 7 gole imza atan Emrah Başsan "Bugün mazınh kahramanı bendim. Yarın bir başka arkadaşım olur. Önemli olan Kayserispor formasını başarıyla giymek. Ben de elimden geldiğince bunu yapıyorum" dedi.

(Yüksel Yıkılmaz - İHA)

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Kaynak: İHA

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