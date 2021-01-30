Emrah Bayraktar: "Daha iyi çalışacağız"
30.01.2021 19:22
- Emrah Bayraktar: "Daha iyi çalışacağız" Adanaspor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar, kazandıkları Eskişehirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Maçla ilgili çalıştık ve rakibimizin durumu nedeniyle bu maç böyle oldu.
- Emrah Bayraktar: "Daha iyi çalışacağız"
ADANA - Adanaspor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar, kazandıkları Eskişehirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Maçla ilgili çalıştık ve rakibimizin durumu nedeniyle bu maç böyle oldu. İleriki haftalar için daha iyi çalışacağız" dedi.
Adanaspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında evinde Eskişehirspor'u 5-2 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar, "Rakibimize saygı göstermemiz gerektiğini söylemiştik. Maçla ilgili çalıştık ve rakibimizin durumu nedeniyle bu maç böyle oldu. İleriki haftalar için daha iyi çalışacağız. Bu maçtan çıkarttığımız ders bu oldu" diye konuştu.
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