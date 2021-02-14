Emrah Bayraktar: "Şehrin rengi kardeşlik oldu" - Son Dakika

Emrah Bayraktar: "Şehrin rengi kardeşlik oldu"

14.02.2021 22:35

- Emrah Bayraktar: "Şehrin rengi kardeşlik oldu" Adanaspor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar, Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Alnımız ak, kafamız dik. Adanaspor taraftarı da mutlu olsun. Bugün şehir ne turuncu, ne de lacivert oldu.

- Emrah Bayraktar: "Şehrin rengi kardeşlik oldu"

ADANA - Adanaspor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar, Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Alnımız ak, kafamız dik. Adanaspor taraftarı da mutlu olsun. Bugün şehir ne turuncu, ne de lacivert oldu. Şehrin rengi kardeşlik oldu" dedi.

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar, "3 maç önce Adanaspor'a geldiğimde hedefimizi ortaya koymuştum. Kümede kalmayı garantilemek ve önümüzdeki seneye kalacak oyuncularımızı belirlemekti. Oyunumuzun geliştiğini görmek bizi sevindiriyor. Bu hafta savunmamızı ve saha içerisinde nasıl pozisyon oluşturacağımıza dair şeylere çalıştık. Oyunumuzun gelişiyor olması bizi çok mutlu ediyor. Ben bir Adanasporluyum. Bir teknik direktör değilim sadece. Oyuncularıma da bu duyguyu aşılamak istiyorum. Ne kadar erken safhada ligdeki yerimizi garantilersek arkamızdaki oyuncularımızı da Türk futboluna kazandıracağız" diye konuştu.

Maç hakkında da konuşan Bayraktar, "Adana Demirspor bizim rakibimizdir. Belki de stadın son maçında kardeşlik kazandı. Alnımız ak, kafamız dik. Adanaspor taraftarı da mutlu olsun. Bugün şehir ne turuncu, ne de lacivert oldu. Şehrin rengi kardeşlik oldu" ifadelerini kullandı.

Emrah Bayraktar: Şehrin rengi kardeşlik oldu
Emrah Bayraktar: Şehrin rengi kardeşlik oldu
Emrah Bayraktar: Şehrin rengi kardeşlik oldu
Emrah Bayraktar: Şehrin rengi kardeşlik oldu

Emrah Bayraktar, Adana Demirspor, Adanaspor, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Emrah Bayraktar: 'Şehrin rengi kardeşlik oldu' - Son Dakika Spor


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