Emrah Bayraktar: "Türk futbolu için köprüden önce son çıkış" - Son Dakika
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Emrah Bayraktar: "Türk futbolu için köprüden önce son çıkış"

6 saat önce

Galatasaray ve Beşiktaş'ta altyapı koordinatörlüğü yapan, futbolcu yetiştiriciliği konusunda birçok başarılı işe imza atan Emrah Bayraktar, korona virüsün salgınının geçmesinin ardından futbolda büyük bir değişim yaşanacağını ve takımların artık altyapıya yönelmek zorunda olduğunu ifade etti.

Emrah Bayraktar:

Galatasaray ve Beşiktaş'ta altyapı koordinatörlüğü yapan, futbolcu yetiştiriciliği konusunda birçok başarılı işe imza atan Emrah Bayraktar, korona virüsün salgınının geçmesinin ardından futbolda büyük bir değişim yaşanacağını ve takımların artık altyapıya yönelmek zorunda olduğunu ifade etti. Bu krizin altyapı hamlesiyle fırsata çevrilmesi gerektiğini söyleyen Bayraktar, "Türk futbolu için bu durum artık köprüden önce son çıkış. Ülke olarak da birçok Avrupa ülkesine göre genç nüfus etkisiyle avantajlı olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de altyapı ağırlıklı çalışan teknik direktörlerden birisi olan, Galatasaray, Beşiktaş gibi birçok önemli kulüpte altyapı koordinatörlüğü yapan Emrah Bayraktar, korona virüs salgınının futbolu hangi noktaya getireceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Salgından önce Türk futbolunun ekonomik ve sportif olarak zor günler yaşadığını belirten Bayraktar, "Ama ne yazık ki kulüpler bu gerçekleri görmek istemiyorlardı. Toplum ve taraftar baskısı kulüplere uzun vadeli genç oyuncuya yatırım yapma fırsatı vermiyordu. Profesyonel kulüplerin 3 temel hatası oluyordu; hemen başarılı olmak hevesi, doğru profesyonellerle çalışmamak ve genç oyunculara yatırım yapmamak. Böylece her sene yap boz gibi yeniden yapılan takımlar, harcanan milyonlar ve sportif başarısızlıklarla beraber neredeyse tüm kulüpler batma noktasına geldi. İşlerin artık böyle gidemeyeceği her ne kadar görülse de bir türlü atılmayan adımlar belki de acı bir tecrübeyle mecburen atılma noktasına geldi. Korona virüsün bize sadece göz yaşı bırakmaması için bunu bir fırsat olarak değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ANTRENÖR YAPISI DA DEĞİŞECEK"

Korona virüsün futbolu durma noktasına getirmesinden dolayı oluşan krizin fırsata çevrilmesi gerektiğini de söyleyen Bayraktar, "Artık profesyonel kulüpler oyuncu yetiştirmek zorunda ve sadece yetiştirmek değil bu oyunculara şans verip oynatmak da zorunda. Yıllarca göz ardı edilen altyapı kavramı belki de ilk defa bu kadar anlam kazanma noktasına geldi. Yıllarca çalıştığım kulüplerde bu konuya vurgu yaptım. Değişimin önemli bir boyutu da antrenörlerde olacak. Bundan sonra Türk futbolunda sadece yarıştıran değil, keşfeden, yetiştiren, geliştiren ve aynı zaman da yarıştırabilen teknik adamlar değer kazanacak. Yıllarca genç oyuncu gelişiminde çalışmış ve maddi manevi değer görmemiş altyapı antrenörleri için artık farklı bir süreç başlayacak. Ülkemizin 81 ilinin de potansiyelini iyi bilen bir teknik adam olarak Türk futbolunun önünde önemli bir şans olduğunu düşünüyorum. Büyük bir genç oyuncu potansiyeline sahibiz. Bazı düzenlemelerle bunu arttırmak da mümkün. Her ne kadar oyuncu gelişimi önünde fiziksel koşullar, kalifiye çalıştırıcılar ve kulüplerin yetersiz bakış açısı gibi bazı engeller de olsa her şeye rağmen son yıllarda Türk futbolu oyuncu yetiştirdi ve ihraç etti, ancak sayıları yetersiz kaldı. Kendi ülkesinde yeterli değeri görmeden Avrupa'ya giden ve başarılı olan gençlerimiz de oldu. Yıllarca altyapı direktörlüğü ve antrenör eğitmenliği yaptım ve profesyonel liglere yüzlerce oyuncu yetiştirdim. Bu ülkenin gençlerine inanılması ve desteklenmesi noktasında yeri geldi yöneticilerle ters düştüm ama hiçbir zaman inancımı kaybetmedim. Şimdi ise artık zorunluluktan da olsa gençlerin değer göreceğini öngörmek beni bu zor günlerde teselli ediyor" diyerek sözlerini sürdürdü.

"AVRUPA'YLA GİDEREK AÇILAN MESAFEYİ KAPATMA ŞANSIMIZ VAR"

Türkiye'nin genç nüfus olarak büyük bir şansa sahip olduğunun altını çizen Emrah Bayraktar, "Türkiye olarak en büyük şansımız, başka ülkelerin nüfus ve potansiyelinden dolayı hayalini bile kuramayacağı bir dönüşümü bizim gerçekleştirme fırsatımızın olması. Birçok ülkeden geri kaldığımız nokta ise yıllarca bu meseleyi önemsemememiz. Bir gün bir kulüpteki bir yöneticimizin, yabancı oyuncu transferi serbest bırakıldığında bana "Hocam artık altyapıya da ihtiyacımız kalmadı" deyişi dün gibi kulaklarımda. Gelinen nokta ise bu çıkarımın ne kadar yanlış olduğunu ve artık işi gerçekten ehil insanlara bırakma zamanının gelip de geçtiğini gösteriyor bize" diye konuştu. Genç oyuncu yetiştirmek için önemli yatırımların yapılmasının zamanı olduğunu da söyleyen Bayraktar, "Şimdi genç oyuncu yetiştirme noktasında önemli yatırımlar yapma zamanı ama işin hayati noktası da bu gençlere oynama fırsatı vermekte. Son yıllarda Avrupa futboluyla giderek açılan mesafeyi kapatma fırsatı geldi ayağımıza. Türk futbolunun bu andan itibaren tek konsantrasyonu yetiştirmek ve dışa bağımlı olmaktan kurtulmak üzerine kurgulanmalıdır. Bu noktada da en önemli görev Türkiye Futbol Federasyonu'na düşüyor. Yetiştiriciliği mecbur kılacak düzenlemeleri kararlı ve cesur bir şekilde hayata geçirmek için bugünden çalışmaya başlamak gerekiyor" dedi. Son olarak futbol ekonomisini taraftarların, sponsorların ve oyuncu satışlarının belirlediğini söyleyen Bayraktar, "Bu sebeple dünya futbolunun da bu süreçten ekonomik olarak yara alacağını söyleyebiliriz. Ancak daha az yara alacak kulüpler, zaten oyuncu üretme kabiliyeti ve kültürü olan kulüpler olacak. Türk futbolu içinse bu dönem artık köprüden önce son çıkış olarak okunmalıdır" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Emrah Bayraktar, Galatasaray, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 10:10 Kaynak: İHA

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