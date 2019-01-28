Son Dakika Haberleri: Emrah Dağ Karacabey Belediyespor'da

Emrah Dağ Karacabey Belediyespor'da

28 dakika önce

Karacabey Belediyespor, Fatsa Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Emrah Dağ'ı renklerine bağladı.

Emrah Dağ Karacabey Belediyespor'da, System.String[]
Karacabey Belediyespor, Fatsa Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Emrah Dağ'ı renklerine bağladı.

TFF 3.Lig 3. Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor, Fatsa Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Emrah Dağ ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Emre Dağ'ın transferiyle kadrolarını güçlendirdiği söyleyen Karacabey Belediyespor As Başkanı Murat Avinç, "Takımımıza Fatsa Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Emrah Dağ'ı transfer ettik. Hedefimiz olan 2. Lig yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Bu anlaşma her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

1987 doğumlu olan Emrah Dağ, sırasıyla Tavşanlı Linyitspor, İnegölspor ve Fatsa Belediyespor formalarını giydi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:27 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor - Başakşehir Maçının Hakemi Halil Umut Meler'e Bu Hafta Maç Yok Moussa Sow, Gazişehir Gaziantep'le Anlaşma İmzaladı

E.yeni Malatyaspor, Aboubakar Kamara Transferi İçin Haber Bekliyor Fenerbahçeli Roman Neustadter: Ligde Kalacağımıza Eminim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 15:55:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emrah Dağ Karacabey Belediyespor'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]