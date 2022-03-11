Emrah'ı para için öldürüp 'Çin'e gitti' demişler - Son Dakika
Üye Girişi

Emrah'ı para için öldürüp 'Çin'e gitti' demişler

11.03.2022 12:44
Emrah'ı para için öldürüp 'Çin'e gitti' demişler

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde 2015 yılında ortadan kaybolan, 7 yıl sonra Niğde'deki akrabaları tarafından öldürülüp, bir ahırın bahçesine gömüldüğü ortaya çıkan Emrah Dinçer cinayeti ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde 2015 yılında ortadan kaybolan, 7 yıl sonra Niğde'deki akrabaları tarafından öldürülüp, bir ahırın bahçesine gömüldüğü ortaya çıkan Emrah Dinçer cinayeti ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Dinçer'i para meselesi yüzünden yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle öldüren akrabalarının, oğlunu arayan Nurcan Dinçer'e, "Emrah'ın Çin'e gittiğini duyduk" dedikleri belirlendi.

Gemerek'te yaşayan Emrah Dinçer, 2015 yılında evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yapılan aramalarda, o dönem Dinçer'in izine rastlanmadı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 yıl önceki dosyayı yeniden açtı. Ekipler, Emrah Dinçer'in en son Niğde'ye gittiğini tespit etti. Emrah Dinçer'in cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, önceki gün bu kentteki akrabaları İ.Ö., O.Ö., H.Ö., A.Ö. ve H.Ö.'yü gözaltına aldı.

SORGUSUNDA İTİRAF ETTİŞüphelilerden A.Ö., emniyetteki ilk sorgusunda; yeğenleri İ.Ö. ve O.Ö.'nün kayınbiraderleri Emrah Dinçer'i borç meselesi nedeniyle öldürdüklerini ve hayvan alım-satım için kullandıkları ahırın bahçesine gömerek üzerini betonla kapattıklarını itiraf etti. İfadenin ardından ekipler, Ankara'dan getirilen 'Eva' isimli kadavra köpeği ile ahırın bahçesinde arama yaptı. Köpeğin tepki verdiği yerde kazı çalışması yapıldı. Bölgede insan vücuduna ait olduğu anlaşılan kemik parçaları ve giysi bulundu. Dinçer'e ait olduğu düşünülen kemikler, DNA testi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kimlik tespiti için baba Remzi ve anne Nurcan Dinçer'den DNA örnekleri alındı.PARASINI EMANET ETTİ, ÖLDÜRÜLDÜSoruşturma sürerken, cinayet ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Emrah Dinçer'in 2015 yılında babası Remzi Dinçer'in yaklaşık 700 bin lirasını izinsiz alarak ilçeden ayrılıp, Niğde'deki akrabalarının yanına gittiği belirtildi. Dinçer'in Niğde'de üzerindeki paraları emanet verdiği akrabaları İ.Ö. ve O.Ö. ile anlaşmazlığa düşünce öldürülerek, ahır bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi akrabaların, oğlunu arayan anne Nurcan Dinçer'e, "Emrah'ın Çin'e gittiğini duyduk" diyerek yalan söyledikleri belirlendi. Böylece ailenin oğlunun peşini bıraktığı öğrenildi.

Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Emrah'ı para için öldürüp 'Çin'e gitti' demişler
Emrah'ı para için öldürüp 'Çin'e gitti' demişler
Emrah'ı para için öldürüp 'Çin'e gitti' demişler
Emrah'ı para için öldürüp 'Çin'e gitti' demişler
Emrah'ı para için öldürüp 'Çin'e gitti' demişler
Emrah'ı para için öldürüp 'Çin'e gitti' demişler
Emrah'ı para için öldürüp 'Çin'e gitti' demişler
Emrah'ı para için öldürüp 'Çin'e gitti' demişler
Emrah'ı para için öldürüp 'Çin'e gitti' demişler
Emrah'ı para için öldürüp 'Çin'e gitti' demişler
Emrah'ı para için öldürüp 'Çin'e gitti' demişler
Emrah'ı para için öldürüp 'Çin'e gitti' demişler
Emrah'ı para için öldürüp 'Çin'e gitti' demişler
YORUMLAR
500
Sivas'ta 'Bozkırın Kadınları' konseri düzenlendi Sivas'ta 'Bozkırın Kadınları' konseri düzenlendi Ahırın önüne gömmüşler: Tam 7 yıldır kayıptı, her yerde arandı, meğer akrabaları öldürmüş Ahırın önüne gömmüşler: Tam 7 yıldır kayıptı, her yerde arandı, meğer akrabaları öldürmüş

Emrah Dinçer, Sivas, Niğde, Emrah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emrah'ı para için öldürüp 'Çin'e gitti' demişler - Son Dakika


Son Dakika
12:36 İrlandalı vekil sessiz kalmadı! Avrupa'ya ırkçılık dersi: Ukrayna ve Afganistan'a çifte standart uyguluyorsunuz
12:27 Başrolde dev markalar var! A101, BİM ve Migros'a ait yağlar, toptancılarda bekliyormuş
12:23 Luis Suarez'den Galatasaray için skandal yorum! Barcelona taraftarı çok sinirlendi
12:22 Vladimir Putin: Orta Doğu'da Ukrayna'ya karşı savaşmak için 16 bin kişilik ordu hazır
12:02 YouTube'da içerik üreten fenomen Tolunay Ören, ilk kazancını açıkladı
11:57 Galatasaray, İspanya'da mahsur kalınca derbinin ertelenmesini talep etti!
11:57 Uzmanlar uyardı! Bu gece ile Pazar arası İstanbul'da Sibirya soğukları hissedilecek
11:22 Rus limanlarında bekleyen 18 gemiden 17'si kalkış yaptı
11:31 Putin'den yeni hamle! Rusya'dan çekilen şirketlerin mallarına el koymaya hazırlanıyor
11:27 Galatasaray olumsuz hava koşulları nedeniyle İspanya'da mahsur kaldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 12:52:30. #1.13#
SON DAKİKA: Emrah'ı para için öldürüp 'Çin'e gitti' demişler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement