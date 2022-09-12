Emrah'ın öldüğü bıçaklı kavganın 4 şüphelisi adliyede - Son Dakika
Üye Girişi

Emrah'ın öldüğü bıçaklı kavganın 4 şüphelisi adliyede

12.09.2022 17:16
Emrah'ın öldüğü bıçaklı kavganın 4 şüphelisi adliyede

AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde Emrah Çalık'ın (35) göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde Emrah Çalık'ın (35) göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sultandağı ilçesine bağlı Çamözü köyünde dün gece meydana gelen olayda, alkollü oldukları iddia edilen Emrah Çalık, E.A. (36) ve R.T. (35) ile S.Ö. (46) ve oğulları M.Ö. (17) ile D.Ö. (18) çıkan tartışmanın ardından kavga etti. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, kavga bir süre sonra yeniden başladı. Kavgada Emrah Çalık göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Emrah Çalık ambulansla Sultandağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emrah Çalık kurtarılamadı. Jandarma kavgaya karıştığı belirlenen S.Ö., M.Ö., D.Ö. ile T.Ç.'yi gözaltına aldı. Jandarmada ifadeleri alınan 4 şüpheli bugün Çay Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


- Afyonkarahisar
YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da öğrencileri davul ve klarnet karşılandı Afyonkarahisar'da öğrencileri davul ve klarnet karşılandı Afyonkarahisar'da düğün sonrası çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü Afyonkarahisar'da düğün sonrası çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Kaynak: DHA

Karahisar, Jandarma, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emrah'ın öldüğü bıçaklı kavganın 4 şüphelisi adliyede - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
16:56 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan erken seçim iddiası! Bu kez tarih verdi
15:48 Oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünyaevine giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 17:33:49. #1.12#
SON DAKİKA: Emrah'ın öldüğü bıçaklı kavganın 4 şüphelisi adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement