Emrah Karaduman Apple'a dava açtı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Emrah Karaduman Apple'a dava açtı - Son Dakika Magazin

Emrah Karaduman Apple'a dava açtı

6 saat önce

MÜZİSYEN Emrah Karaduman, "Dipsiz Kuyum" şarkısının Apple'ın müzik platformu iTunes'ta Tolga Kahraman'ın eseri olarak yayımlanması nedeniyle hem firmadan hem de Kahraman'dan şikayetçi oldu.

Emrah Karaduman Apple'a dava açtı, System.String[]

MÜZİSYEN Emrah Karaduman, "Dipsiz Kuyum" şarkısının Apple'ın müzik platformu iTunes'ta Tolga Kahraman'ın eseri olarak yayımlanması nedeniyle hem firmadan hem de Kahraman'dan şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Bürosu'na suç duyurusunda bulunan Karaduman, ayrıca İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne uğranılan zararın bedeli ve manevi tazminat ödenmesi için dava açtı. Mahkeme, ilk duruşmada dosyanın bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi.

Emrah Karaduman, Apple, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:41 
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