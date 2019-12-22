Emrah Karaduman Apple'a dava açtı

MÜZİSYEN Emrah Karaduman, "Dipsiz Kuyum" şarkısının Apple'ın müzik platformu iTunes'ta Tolga Kahraman'ın eseri olarak yayımlanması nedeniyle hem firmadan hem de Kahraman'dan şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Bürosu'na suç duyurusunda bulunan Karaduman, ayrıca İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne uğranılan zararın bedeli ve manevi tazminat ödenmesi için dava açtı. Mahkeme, ilk duruşmada dosyanın bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi.