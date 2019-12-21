Emrah Karaduman Apple ile davalık oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Emrah Karaduman Apple ile davalık oldu - Son Dakika

Emrah Karaduman Apple ile davalık oldu

6 saat önce

Müzisyen Emrah Karaduman, söz ve bestesini yaptığı 'Dipsiz Kuyum' adlı şarkının, Itunes'de başka bir kişinin eseri olarak yayımlanması nedeniyle Apple'a dava açtı.

Emrah Karaduman Apple ile davalık oldu, System.String[]

Müzisyen Emrah Karaduman, söz ve bestesini yaptığı 'Dipsiz Kuyum' adlı şarkının, Itunes'de başka bir kişinin eseri olarak yayımlanması nedeniyle Apple'a dava açtı.


Müzisyen Emrah Karaduman sözü ve müziği kendisine ait olan, Aleyna Tilki'nin söylediği 'Dipsiz Kuyum' adlı şarkının Apple bünyesindeki Itunes'a Tolga Kahraman isimli biriyle satışa sunulması nedeniyle davalık oldu. Karaduman, Apple Teknoloji ve Tolga Kahraman isimli kişi hakkında, 'Manevi veya haklara tecavüz' iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Bürosuna suç duyurusunda bulundu ve İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne de tecavüzün meni, uğranılan zararın bedeli ve manevi tazminat ödenmesi için dava açtı


Avukat Alparslan Berber'in mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde telif hakları Karaduman'a ait olan eserin kendisinden izin alınmadan kullanıldığı ifade edildi. Şarkının yayımlanmasından kaynaklanan tecavüzün meni, sözleşme yapılması halinde istenebilecek rayiç bedelin 3 katı tutarında uğranılan zararın bedeli ve 50 bin lira faizle birlikte davalılardan istenmesi talep edildi.


Davaya konu olan şarkının Youtube'de 'Emrah Karaduman -Dipsiz Kuyum feat Aleyna Tilki' ismiyle yayınlandığının belirtildiği dilekçede, "Davalı taraf söz konusu eserin bir çok kısmını Youtube'den alıp kullanmak suretiyle esere kendi ismi ve sanatçı Aleyna Tilki'nin de hiçbir şekilde tasvip etmediği görüntüsünü ve de ismini kullanarak eserin mahiyet ve hususiyetini bozan nitelikte, 'Dipsiz Kuyu feat Tolga Kahraman' adıyla tekrardan eseri, Karaduman'ın haberi ve yasal izni olmaksızın müzik platformlarında ve sosyal paylaşım sitelerinde yayımlamış, söz konusu parça davalı Apple Teknoloji'nin müzik paylaşım platformu olan Itunes Store'da satışa çıkarılmış, bu sayede davalı taraflar bundan haksız kazanç elde etmişlerdir. Apple şirketi bu parçayı kendisine ait olan platformda satışa çıkarmadan önce davalı Kahraman tarafından parçaya ait hiçbir yasal belge ibraz etmesini talep etmediği gibi bu parçanın telif haklarının kime ait olduğuyla ilgili hiç bir araştırma ve de soruşturma gereği duymamıştır. Diğer davalının müvekkilime karşı hasız kazanç elde etmesinde ve müvekkilimin itibarının zedelenmesine söz konusu kusurlu davranışı neden olmuştur. Apple, eseri satışa sunmadan önce eser sahibi olduğunu iddia eden kişiden o ülkenin yasal mevzuatına ve kanunlarına uygun, eserin ona ait olduğunu ispata yarayan resmi bir belge talep edip, belgenin doğruluğunu teyit ettikten sonra işlem yapıp eseri satışa sunması gerekirken bu işlemleri yapma gereği duymadan hatalı bir şekilde tüm yasal hakları müvekkilime ait olan eseri satışa arz etmiştir" denildi.


Mahkemenin davayı kabul etmesinin ardından geçtiğimiz gün gerçekleşen ilk duruşmada Karaduman'ın avukatı Berber, "Huzurdaki davalı sorumlu olduğundan 3 kat tazminatın belirlenerek müvekkilime ödenmesine ayrıca manevi tazminata da hükmedilmesini talep ederiz. Bilirkişi incelemesi yaptırılsın" ifadelerini kullandı.


Duruşmada söz alan Apple Teknoloji avukatı Mutlu Yıldırım Köşe ise müvekkilinin Itunes şirketini işlemediğini, müzik platformunun Apple Distribution Internationel isimli şirkete ait olduğunu belirterek, "Müvekkilimin huzurdaki davada taraf sıfatı yoktur. Esasa girilmeden taraf sıfatı yokluğundan davanın reddi gereklidir" dedi.


Mahkeme, Apple Teknolojinin davalı olarak devamına, Tolga Kahraman ile ilgili dosyanın akıbetinin sorulmasına hükmetti.


Mahkeme, dosyanın 3 kişilik uzman bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.


Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Apple Teknoloji ve Tolga Kahraman'a ilişkin yürütülen soruşturmada Apple Teknoloji'ye yönelik Itunes Store'un akıllı telefonlara yüklenmesinin sorumluluğunun Lüksemburg merkezli Itunes S.A. RL şirketi yetkililerine ait olacağı gerekçesiyle 30 Temmuz'da takipsizlik kararı vermişti.


Bir diğer davalı Tolga Kahraman'ın adresine ulaşılamadığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. - İSTANBUL

Emrah Karaduman, İstanbul, Apple, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:07 Kaynak: İHA
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