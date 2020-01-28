Emrah Kuş Büyükşehirde

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreş takımı, milli sporcu Emrah Kuş'u kadrosuna kattı.



Tüm yaş kategorilerinde elde ettiği başarılar ve yetiştirdiği sporcularla dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediyespor Güreş milli sporcu Emrah Kuş'la sözleşme imzaladı. Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyeleri Celaleddin Güneş, Yusuf Konat, Muhittin Bilici ve Yunus Emre Gelen hazır bulundu.



Atılan imzalarında ardından konuşan yönetim kurulu üyesi Celaleddin Güneş transferlerin devam edeceğini söyledi. Emrah Kuş'un, 2020 Tokyo olimpiyatlarında 77 kilo grekoromen stilde yer alacağına inandıklarını belirten Güneş, "Çok önemli bir ismi Bursa Büyükşehir Belediyespor'a kazandırdık. Emrah milli formayla ülkemize 2018 yılında Dünya ikinciliği, 2019'da Avrupa üçüncülüğü daha öncesinde Gençler Avrupa ve Akdeniz Oyunları şampiyonlukları kazandırdı. 2013 yılında bir dünya üçüncülüğü daha var. Biz inanıyoruz ki Nisan ayında yapılacak elemelerin ardından Emrah 2020 Tokyo olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek. Biz transferleri gerçekleştirirken altyapı sporcularımıza da ilham olacak sporcuları kadromuza katmak istiyoruz. Emrah onlardan biri. Öncelikle iyi bir karakter, iyi bir sporcu. Kendisiyle sözleşme imzaladığımız için mutluyuz" dedi.



Bursa'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten başarılı sporcu Emrah Kuş ise "Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile birlikte yeni başarılar kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA