Emrah'tan Azerbaycan'a olumsuz yanıt
6 saat önce
2020 yılında çıkarmayı planladığı tribute albümü için hazırlıklarını sürdüren ünlü şarkıcı, Azerbaycan'dan aldığı yılbaşı konseri teklifini reddetti.
2020 yılında çıkarmayı planladığı tribute albümü için hazırlıklarını sürdüren ünlü şarkıcı, Azerbaycan'dan aldığı yılbaşı konseri teklifini reddetti. Emrah, 2020 yılını eşi Sibel Erdoğan ve çocuklarıyla Bodrum'daki evlerinde karşılayacak.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:29
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