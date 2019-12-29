Emrah'tan Azerbaycan'a olumsuz yanıt - Son Dakika
Son Dakika Magazin Emrah'tan Azerbaycan'a olumsuz yanıt - Son Dakika Magazin

Emrah'tan Azerbaycan'a olumsuz yanıt

6 saat önce

2020 yılında çıkarmayı planladığı tribute albümü için hazırlıklarını sürdüren ünlü şarkıcı, Azerbaycan'dan aldığı yılbaşı konseri teklifini reddetti.

Emrah'tan Azerbaycan'a olumsuz yanıt, System.String[]

2020 yılında çıkarmayı planladığı tribute albümü için hazırlıklarını sürdüren ünlü şarkıcı, Azerbaycan'dan aldığı yılbaşı konseri teklifini reddetti. Emrah, 2020 yılını eşi Sibel Erdoğan ve çocuklarıyla Bodrum'daki evlerinde karşılayacak.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:29 
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